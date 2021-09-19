中秋節｜大澳水鄉花燈節逼爆　大會宣布中秋正日及追月夜不亮燈

「大澳水鄉花燈節」由本月11日亮燈開始，適逢昨日（18日）為中秋節前的周末，大批市民湧入大澳賞花燈，要出到警員到場維持秩序，不准遊人進入大澳街市街。主辦團體「大澳非茂里」今日（19日）凌晨在Facebook專頁公布，由於昨日逼爆情況嚴重阻塞並影響大澳居民的日常活動，導致要提早熄燈，經初步商討後決定，本周二（21日）中秋節及翌日（22日）「追月」夜不會亮燈，下周一（27）及二（28日）也暫停亮燈，好讓大澳居民在周末勞碌過後可以休息；截至本月底的其他日子，亮燈時間也縮短為晚上6時半至9時。



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3000個手繪花燈原定晚晚亮燈至本月底

「大澳水鄉花燈節」今年踏入第四屆，由民間組織「大澳非茂里」和非牟利機構「香港開心D」主辦，今年主題為「留下來的水鄉情」，近3,000個手繪花燈將亮燈至本月底，與市民同慶中秋。

「大澳非茂里」凌晨在Facebook專頁公布，鑒於昨日來賞燈的人太多，於跨涌橋及新基大橋的疏導工作並沒有太大功效，所以導致兩橋一度人流擠擁，嚴重阻塞並影響大澳居民的日常活動，亮燈時間因而縮短。帖文提及正積極與各方配合的負責人商討更好更有效的疏導方案，希望往後在安全及不影響居民的大前提下繼續花燈的亮燈時間及位置。

初步決定有4時不亮燈 其他日子提早半小時熄燈

「大澳非茂里」表示，經初步商討後，花燈節的亮燈時間作出修訂，中秋節及中秋節翌日將不會亮燈，「為需要回大澳與家人過節及團聚的大澳人們一點空間」；下周一（27）及二（28日）「也想大澳居民在周末勞碌過後可以休息休息」，所以也暫停亮燈。

本月餘下其他日子亮燈時間縮短半小時，每日傍晚6時半開始，提早在晚上9時熄燈。

▼9.12大澳水鄉花燈節首個周日亮燈▼



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只餘三處續亮燈 「兩橋」燈影成過去

亮燈的位置亦作出相應更改，花燈節餘下的日子只有鄉氏委員會廣場、吉慶前街及石仔埗（妹記至寶義堂位置)暫定仍會繼續亮燈；跨涌橋和新基大橋暫停亮燈。

「大澳非茂里」提醒各位前往大澳觀賞花燈的市民做好本分，遵守現場所有的即時安排，賞花燈之餘請顧及其他人及大澳居民的感受，「有你們的合作才能使花燈繼續如常亮起！」