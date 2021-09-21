中秋節｜中午暴雨多區降溫　荃灣急跌近10度　迎月夜現月華等奇景

今日中秋佳節，下午本港多區突然風雲變色，下起滂沱大雨。驟雨亦令各區氣溫急跌，荃灣雨勢特別大，最高氣溫亦由約11時半的攝氏32.2度，急降至中午1時許錄得的22.9度，即下跌近10度；上水更在約一小半時內跌10.3度。

有市民在暴雨期間拍攝到驟雨如倒水般集中在一處以及「幞狀雲」等奇景。天文台又表示，昨晚（20日）迎月夜不少人更看到月華、月暈和幻月等現象，並指今晚若天氣情況許可，大家不妨碰碰運氣。



9月21日中秋節中午風雲變色，在觀塘看到維園驟雨如倒水般集中在一處。攝於12:53。（Walter Ma攝/ Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS）

今日下午1時許多區有暴雨，天文台一度發出局部地區大雨提示，指荃灣區的雨勢特別大。根據天文台氣溫記錄，荃灣在近兩小時內急降溫9.3度；上水更由約12時半錄得最高35.1度，下降至近下午2時的最低22.9度。由於今午暴雨僅影響局部地區，多名市民在觀塘則拍攝到維園一帶驟雨如倒水般集中在一處，有網民笑言有如「個天穿咗個窿」。

風雲變色 大埔攝到「幞狀雲」

風雲變色下，有市民在大埔拍攝到「幞狀雲」，積雲猶如多了獨特的「髮型」。天文台曾解釋，幞狀雲形成是因濃積雲或積雨雲內一般有強烈的對流不斷地往上發展，當積雲的雲頂上有一股穩定而潮濕的水平氣流時，該股氣流便會被下方的對流往上推，令這層水平氣流的水汽冷卻，並凝結成依附在積雲頂端呈帽狀的幞狀雲。

昨晚迎月夜 月華、月暈和幻月等現象齊出現

天文台則在Facebook中表示，昨晚迎月夜除了皎潔的月亮，不少人更看到月華、月暈和幻月，並指這些大氣光學現象，都是因光線經過雲層中的水滴或冰晶而形成。

天文台又解釋現象形成原因，例如月華是月光穿過薄雲層、薄霧或霧中的小水滴或冰晶時產生繞射作用而形成的；而月暈是月光通過由冰晶組成的卷狀雲時，光線便會被折射，並形成圍繞月亮四周的環狀或弧狀光環。