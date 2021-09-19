中秋節｜大澳水鄉花燈節助食肆生意增三成　縮舉辦日數減影響居民

昨日（18日）大批市民湧入大澳賞花燈，需要警員到場維持秩序，有大批大澳居民指生活大受滋擾。有食肆表示，水鄉花燈節有助增加人流，近日生意額增三成，但確實令部份居民生活不便，認為應減少活動日數；亦有商戶表示計劃申領小食牌，售賣小食以增加生意額。



受昨日擠迫情況影響，活動主辦方決定於中秋節、中秋節翌日等日子「熄燈」。有遊客表示可惜，但認為應尊重居民，今日會在入黑前離開。



▼9.19大澳水鄉花燈節盛況▼



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根據活動主辦方的最新決定，原訂9月11至30日的「大澳水鄉花燈節」，將不會於中秋節（21日）、中秋節翌日（22日）、9月27日和28日點燈。

有冰室負責人表示，近日無論假期與否，都同樣多人「逼爆」，生意額大約增三成，從商戶角度當然愈多遊客愈好。不過他亦稱，由於遊客過多，居民逐漸累積怨氣，放工可能等候5、6班巴士才能上車。他認為，活動日數可縮短為3至4日，熱鬧數天都可以接受，笑言現時的逼爆程度，已難再容納更多人，不認為縮短日數後會令大澳更多人。

經營菜檔並售賣飲料等雜貨的珍珍表示，從未見過如昨日般多人，排隊行經大涌橋的市民，一度在店外。不過她未太感到困擾，認為「多啲人開心啲，地方細就咁，唔靠遊客就生存唔到」，假如只依賴街坊消費就難以維生。她表示，未料到今年如此多人，正考慮申請小食牌照，售賣小食增加收入。

遊客黃小姐今午約1時與朋友到大澳，她表示在疫情下港人無法外遊，認為人多亦情有可原，不過昨晚大涌橋人滿為患的情況，確實頗為危險，希望遊人可以守秩序。她又認為，雖然日間的燈籠已很漂亮，而且人流未算多，頗為舒適，應該會於亮燈前離開，以避過人潮。對於主辦方決定中秋節熄燈，她認為雖然可惜，但要尊重居民。

另一位遊客方小姐到大澳與燈籠「打卡」，她表示在食肆聽到有居民批評太多遊客，更罵道︰「橋都過唔到！」她同樣表示，會於亮燈前離開，「走唔到好大鑊㗎」。她認為，政府應優先讓居民乘車，以減少影響。

▼9.12大澳水鄉花燈節首個周日亮燈▼

