中秋節｜盤點五大好去處　觀塘海濱有巨型月亮、利東街掛七彩燈籠

今日（21日）是中秋佳節，不少市民晚上與家人聚餐後，都會外出玩樂。今日各區均有慶祝活動，當中在觀塘海濱設達15米高巨型發光月亮供人「打卡」，現場亦有樂隊表演等。至於康文署亦於沙田公園、維多利亞公園及天水圍公園，設不同主題的中秋燈飾。

然而市民要留意，大澳因日前被賞花燈市民「逼爆」，花燈節今日不會亮燈。未能欣賞大澳花燈市民亦毋須失望，因灣仔利東街亦掛上超過688個七彩燈籠，並在下午5時亮燈。



▼2020年的中秋佳節▼



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今晚6時47分月出

中秋節人月兩團圓，是與家人一同賞月的好日子。天文台指，今日月出為晚上6時47分，至翌晨0時54分為「上中天」，即月球位於正南方，仰角為全晚最高；而月落時間則為翌晨7時05分。不過滿月在早上7時55分已出現，由於月球在香港地平線以下，故未能欣賞。天文台又預料，今日下午短暫時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨及雷暴，市民或只能在雲隙間看到明月。

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1.康文署2021中秋燈飾

為慶祝中秋節，康文署於維多利亞公園、沙田公園及天水圍公園展示中秋燈飾，而文化中心露天廣場亦會擺置光影藝術裝置《月球另一面》。今日亮燈時間為每日下午6時30分至凌晨12時。惟因應疫情，將不設表演和文娛活動項目。

當中維園的六個足球場將展示多組繽紛燈飾，包括高達6米的迴旋木馬燈飾，以及由中小學學生親手製作的花燈，造型包括千姿百態的紅鶴、共聚天倫的大象等。市民如要前赴維園觀賞燈飾，須使用「安心出行」或即場登記個人資料。

當局指，維園亦將實施人流管制措施，市民須以先到先得方式進入，大會將按實時情況暫停參觀人士進場。

2.觀塘海濱巨型發光月亮

中秋節最適合賞月，在觀塘海濱道對出海面，就設有高15米的發光月亮，亮燈時間為晚上7時至11時；而觀塘天橋底亦有星夜投影及發光月兔。另外，觀塘海濱道發現號今日下午開始會有攤位及遊戲等，主辦團體今晚亦舉辦開幕禮，將有樂隊RubberBand演出。而活動會於明日（22日）後結束。

3.利東街七彩燈籠

利東街不時會因應節日放置不同裝飾擺設，今年中秋節大道上，每個角落會掛上逾688個燈籠，並以紅色、粉紅色、綠色及紫色為主調。入夜亮燈後，變成一片璀璨燈海，相信將會是「打卡熱點」之一。利東街亦會擺設多個手作攤檔，包括手工皂、香薰蠟燭及衣物等，為病童實現願望的工作籌款。另外，燈籠將懸掛至10月25日。

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4.嗇色園黃大仙祠百周年紀慶花燈廟會

今年適逢黃大仙祠100周年，嗇色園由本月18至24日舉行花燈廟會活動，將設大型花燈及猜燈謎活動、文娛表演及攤位遊戲，以及天文觀星賞月及環保工作坊等。市民可免費入場。當中攤位遊戲更有表演亦有不少懷舊元素，包括投壺、麵粉公仔，以及變臉表演等。

夜場開放時間由下午6時至晚上9時，今日更會延長開放至晚上10時，而花燈則於晚上6時亮燈。

▼9.19大澳水鄉花燈節亮燈▼



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5.大澳水鄉花燈節2021

今年花燈節共有2,500個手繪燈籠掛滿大澳，不過由於早前大批市民湧入大澳賞花燈，主辦團體日前公布，為免阻塞並影響大澳居民的日常活動，中秋節及中秋節翌日將不會亮燈，想觀賞花燈市民或要「轉場」，以免撲空。另外，下周一（27）及二（28日）亦會暫停亮燈，至9月30日的其他日子亮燈時間為每日傍晚6時半至晚上9時熄燈。