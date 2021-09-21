天文台發大雨提示　荃灣雨勢達黑雨程度　料周三假期酷熱達33度

今日（21日）是中秋佳節，不過中午起天色轉差，或阻市民晚上賞月。天文台於下午1時28分發出局部地區大雨提示，指荃灣區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，即已達「黑雨」程度，並有可能出現嚴重水浸。

天文台預測，一股清勁偏東氣流會在明日（22日）稍後抵達廣東沿岸，本周後期該區雲量較多，有幾陣驟雨。料該偏東氣流會在下周初逐漸緩和，華南地區天色較為明朗。



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天文台表示，今日廣東沿岸風勢微弱，而高溫觸發的驟雨及雷暴正影響該區。天文台預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時局部地區雨勢較大；下午酷熱，吹輕微至和緩偏東風。雨量方面，截至下午1時15分，新界多區雨量達30毫米，包括荃灣等。

不少市民關注今晚能否賞月，天文台昨晚（20日）指，現時菲律賓附近的對流雲團組織仍然鬆散，與其相關的驟雨主要會影響南海中至北部。天文台預料香港在中秋節及翌日（22日）位處高空反氣旋邊緣，部份時間有陽光，風勢微弱。雖然局部地區會有驟雨，但出現顯著降雨機會較低，中秋節晚上有機會在雲隙間看到明月。

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明日部份時間有陽光 稍後時間有幾陣雷暴

展望明日部份時間有陽光，局部地區有驟雨，稍後有幾陣雷暴，日間酷熱。市區氣溫介乎攝氏28至33度，打鼓嶺及赤鱲角高見34度，而上水更料達35度。市民如在明日假期外出遊玩，要注意天氣變化。

至於周四（23日）「秋分」及周五（24日）則預料告別陽光，兩日亦大致多雲，有幾陣驟雨。氣溫方面，則預料會稍降至介乎27至30度。天文台料要至周六（25日）後才重見陽光，不過仍有幾陣驟雨。

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