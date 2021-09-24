天文台料下周二起連續三日酷熱　一區高見36度　國慶假期有驟雨

本港近日天氣不穩，時晴時雨。天文台預測，高空擾動會在未來一兩日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴；同時，影響中國東南部的偏東氣流會逐漸緩和，料下周初至中期廣東地區風勢微弱，天氣酷熱。下周二（28日）起連續三日市區氣溫亦高見33度，而下周五（10月1日）國慶假期則料部分時間有陽光，局部地區有驟雨。

此外，熱帶低氣壓「電母」會在今（24日）、明（25日）兩日橫過中南半島並逐漸消散。



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天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，驟雨正影響該區，今早的驟雨為新界東北部帶來超過10毫米雨量。天文台料今日短暫時間有陽光，局部地區有驟雨，今晚大致多雲；吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風。

展望未來一兩日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。天文台料明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；而周日（26日）早上局部地區有雷暴，市民周末外出要注意天氣變化。

天色料要至下周二（28日）才放晴，天文台料下周二大致天晴及酷熱，其後兩日則局部地區有驟雨。三日氣溫同樣介乎28至33度，上水下周三（29日）、四（30日）更料高達36度；多區包括沙田、青衣等下周四亦或達35度。

天文台指熱帶風暴「電母」已減弱為熱帶低氣壓，預料將向西移動。（天文台網頁截圖）

下周五是10月1日國慶假期，天文台料當日部分時間有陽光，局部地區有驟雨；氣溫則稍為降至介乎27至32度。根據天文台資料，有記錄以來最熱的國慶日為1890年錄得的34.2度，而近年最熱的國慶日則為2019年錄得的33.2度。

另外，熱帶風暴「電母」已減弱為熱帶低氣壓，在今日正午12時，電母集結在永珍之東南偏東約440公里，天文台預料將向西移動，時速約22公里，橫過中南半島並逐漸消散。

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