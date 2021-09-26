周二起多日酷熱　天文台料10.1高見33度　挑戰回歸後最熱國慶日

九月尾持續熱辣辣，火熱狀況更延伸至10月。今日（26日）下午時分上水升溫至攝氏34.4度，全港最熱。天文台預測，隨著影響中國東南沿岸的偏東氣流逐漸緩和，加上受高空反氣旋影響，本周大部分時間風勢微弱，周二（28日）迎來一連四日酷熱天氣，市區高見33度，周三更進一步升溫至34度，如「焫著」的天氣持續至十月一日國慶假期。翻查資料，國慶市區最高氣溫超過33.2度，將成為回歸後最熱國慶日。

此外，超強颱風「蒲公英」集結在沖繩島之東南，料明日（27日）進一步增強，中心附近最高持續風速達每小時230公里，橫過西北太平洋，向日本以南海面靠近。



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上水下午34.4度 熱爆全港

與高空擾動相關的驟雨正移向廣東西部沿岸，同時影響中國東南沿岸的偏東氣流逐漸緩和，本港今日仍然炎熱，下午短暫時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨，當中上水區升溫至34.4度。

周三市區或達34度

隨著影響中國東南沿岸的偏東氣流逐漸緩和，加上受高空反氣旋影響，預料本周大部分時間廣東地區風勢微弱，天氣酷熱。天文台預測，周二起炎熱漸轉酷熱，迎來晴天，市區最高氣溫升至33度；至翌日雖早晚局部地區有驟雨，但仍天晴及酷熱，市區最高氣溫進一步升至34度，上水更有機會升溫至36度，加上僅吹微風，天氣或變得悶熱。

2019年國慶33.2度 回歸後最熱

天文台料酷熱天氣將持續至國慶假期，當日同樣早晚局部地區有驟雨，但日間大致天晴及酷熱，市區最高氣溫達33度。翻查天文台記錄，最熱的10月1日要數1890年10月1日，當日市區最高氣溫達34.2度，排名第二分別是1963年及2019年10月1日，市區錄得33.2度高溫，今年未知能否打破第二高溫記錄。

國慶過後 氣溫稍降

國慶過後，天文台預測氣溫稍降，市區氣溫料介乎27至32度，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，近下周中期轉為有一兩陣驟雨。

超強颱風「蒲公英」明再增強

至於超強颱風「蒲公英」，在正午12時集結在沖繩島之東南約1240公里，預料向西北偏北緩慢移動，橫過西北太平洋。按天文台目前熱帶氣旋預測路徑，「蒲公英」明日中心附近最高持續風速達每小時230公里，至10月1日才稍減弱成強颱風。參考內地中央氣象台颱風預報，「蒲公英」向日本本洲島以南海面靠近，周三逐漸轉向北偏東方向移動，料對中國近海海區無影響。

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