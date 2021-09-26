今年9月特別熱　酷熱天氣、熱夜日數破記錄　梁榮武拆解熱爆原因

踏入9月底本港未見秋意，天氣仍然熱辣辣。根據天文台資料，今年9月未完結已錄得15日酷熱天氣，熱夜日數亦達9日，兩者同樣打破自1884年以來的9月記錄。天文台前助理台長梁榮武解釋，其中一個原因是在熱帶氣旋「燦都」下沉氣流影響下，本港9月初連續多日酷熱。

梁榮武又笑言，以往9月睡前不會開冷氣，惟今年「有幾日都熱到輾轉反側，要開冷氣先瞓到」。另外，「第26屆聯合國氣候高峰會議」（COP26）將於11月在英國舉行，他坦言在目前國際政治氣氛下，對峰會期望不大。



▼9月12日 酷熱天氣下空氣質素轉差▼



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中秋節過後本港仍然酷熱，多區更「熱爆」。天文台在今年9月，至少七次發出酷熱天氣警告，當中9月7日發出的一次，更持續逾166小時。截至周六（25日），本月最高錄得超過或等於33度的酷熱天氣日數更達15日，打破2009年9月的10日，成為有記錄以來最多酷熱天氣日數的9月。

本月熱夜日數同樣破記錄。熱夜是指日最低溫度高於28度的日子，截至上周六，本月至少有9日為熱夜，打破2008年、2009年及2019年錄得7日的記錄，為自1884年以來最多熱夜的9月。天文台預測，周二（28日）起連續三日市區氣溫介乎28至33度，意味着酷熱天氣及熱夜日數或繼續增加。

▼9月11日 酷熱天氣下黃金海岸泳灘人頭湧湧▼



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▼9月9日 雙旋逼近 多區酷熱高見34度▼



本月酷熱日數特別多 與「燦都」有關

梁榮武解釋，任何極端天氣都會與氣候變化「扯上關係」，而9月酷熱天氣日數特別多的原因則與熱帶氣旋「燦都」有關。他又舉例指，本港最高溫記錄是2017年錄得的36.6度，當時亦是受超強颱風「天鴿」的下沉氣流影響。

另外，環保團體「綠惜地球」成立五周年，日前舉辦分享會，梁榮武在會上就全球氣候峰會演講。聯合國氣候峰會將於11月在英國格拉斯哥舉行，梁榮武指，因國際政治大局，尤其是中美關係緊張，對會議成果不抱期望。

他又坦言，對氣候變化前景悲觀，認為地球很難才可「退燒」，並指「唔惡化落去都已經好好」。

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▼9月8日，酷熱天氣警告生效▼

