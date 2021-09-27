酷熱警告生效　天文台料周三、四飊至34度　同時有連場驟雨

中秋節過後，本港仍然未見秋意。天文台預測，高空反氣旋會在未來數日為華南帶來酷熱的天氣；同時，廣東沿岸地區風勢微弱，高溫觸發的驟雨會影響該區。天文台料明日（28日）起，市區氣溫高見33度，周三（29日）、四（30日）更達34度。

此外，在今日（27日）正午12時，超強颱風「蒲公英」集結在沖繩島之東南約1160公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過西北太平洋。



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天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。預料今日大致天晴，下午酷熱；吹輕微至和緩偏東風。展望未來兩三日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，料一股清勁偏東氣流會在下周初影響廣東沿岸。另外，天文台今日早上11時亦發出酷熱天氣警告，提醒市民應慎防中暑。

本周中上水或高見36度

天文台料周三、四同樣大致天晴及酷熱，早晚局部地區有驟雨；氣溫則介乎28至34度，青衣、沙田等最高料達35度，而上水更有機會高見36度。10月1日國慶日則料局部地區有驟雨，日間部分時間有陽光。天文台昨日（26日）預測國慶日氣溫最高達33度，或可挑戰成為回歸後最熱國慶日，不過今日稍調低預測至介乎28至32度。

至於超強颱風「蒲公英」，按天文台目前熱帶氣旋預測路徑，「蒲公英」料於日本東南面海域掠過，10月1日才稍減弱成強颱風。內地中央氣象台則預計，蒲公英將以每小時5公里左右的速度緩慢向北偏西方向移動，強度變化不大。周三日晚上開始逐漸轉向北偏東方向移動，並逐漸向日本本州島以南海面靠近，未來蒲公英對中國海域無影響。

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