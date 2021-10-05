10月打風｜秋颱週末或襲港！天文台指正值天文大潮有機會水浸

受較強的副熱帶高壓脊影響，本港今年九月溫度比正常高，破了平均氣溫及酷熱日數等多個紀錄，預料十月初的天氣仍然炎熱。秋意雖然缺席，但「秋颱」漸露行蹤，值得留意的是各大電腦預報模式顯示一個熱帶氣旋有機會在本週中後期於南海中至北部發展（圖一），並會為華南沿岸帶來狂風驟雨。

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）



本港十月受熱帶氣旋影響並不罕見，過去三十年（1991-2020年）的十月平均有0.6個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。就在剛過去的2020年，天文台曾因為熱帶氣旋「浪卡」及「沙德爾」而分別發出八號及三號熱帶氣旋警告信號。

現時位於菲律賓附近的低壓區（圖二）便是上面提及熱帶氣旋的雛型。預料未來數天該低壓區會逐漸發展，較大機會採取西北路徑移動，靠近廣東沿岸。同時，本週後期至下週初華南沿岸會受東北季候風影響，兩者的共同效應使華南沿岸至南海北部一帶海平面等壓線比較緊密（圖三），該區風勢將會頗大。

本港方面，在共同效應下，本週後期至下週初風勢頗大，海面亦可能有大浪及湧浪。此外，由於週末期間正值天文大潮，不論強風是由熱帶氣旋還是東北季候風引起，水位的上升有機會引起低窪地區水浸，大家要留意天文台最新的天氣資訊和天氣變化，有需要時，作出預防措施。計劃週末外出活動的人士，亦需按情況擬定後備計劃。

▼▼▼去年10月中「浪卡」襲港情況▼▼▼

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原文：風季未完？作者：香港天文台羅曉輝 陳維洵 莊民諾 謝威寶