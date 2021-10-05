10月打風｜天文台料熱帶氣旋襲海南　周末狂風大雨　重陽或再打風

踏入10月本港未見秋意，不過「秋颱」或將逼近。天文台預測，一股達強風程度的偏東氣流會在未來一兩日繼續影響廣東沿岸，料位於南海南部的廣闊低壓區會在未來數日逐漸發展為熱帶氣旋，並靠近廣東西部沿岸至海南島一帶。

天文台又指，在與東北季候風的共同效應下，料周六（9日）同周日（10日）期間華南沿岸風勢頗大，有狂風大雨，海有湧浪；而兩日普遍風力亦達5至6級，周六離岸更吹7級風，風力達三號風球程度。

另外，根據歐洲預報系統顯示，菲律賓東面將再有低壓區生成，並料下周三（13日）進入南海，下周四（14日）重陽節當日或正面吹襲本港，而強度則料達強烈熱帶風暴級別，不過天文台就未見有關預測。



天文台指，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸；此外，一個廣闊低壓區為南海南部帶來不穩定天氣。天文台預測本港今日（5日）大致天晴，下午炎熱及乾燥。吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風。展望未來一、兩日大致天晴及炎熱，周五（8日）及周末期間風勢頗大，有狂風驟雨，海有湧浪。

若低壓區增強為熱帶風暴 將命名「獅子山」

值得一提的是，現時西北太平洋及南海熱帶氣旋名字命名表中，下一個將使用的名字為由本港提供的「獅子山」。如果該低壓區增強為熱帶風暴強度，將被命名為「獅子山」。

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周六離岸吹7級風 程度達三號風球的風力上限

根據天文台九天天氣預測，本港天氣料至周五起轉差；周六更有密雲、狂風大雨及雷暴，海面有大浪及湧浪。風力方面，周五間中達6級風，而周六及周日同樣吹東風5至6級；周六離岸更吹7級風，達三號風球的風力上限。天色料至下周一（11日）才逐漸好轉，日間短暫時間有陽光。

氣溫方面，周六及周日料受大雨影響，將稍降溫，氣溫同樣介乎26至29度。下周四（14日）為重陽節，天文台就料下周三（13日）、四亦將大致多雲及有雨；重陽節當日市區最高氣溫更降至27度，而最低氣溫只得24度，秋意漸濃。

天文台料在與東北季候風的共同效應下，料周六（9日）同周日（10日）期間華南沿岸風勢頗大，有狂風大雨。（天文台網頁截圖）

或出現風接風

另外，參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），該低壓區今、明兩日大致移向南海北部，周五至周六（9日）於海南島登陸，周六晚與本港最接近。而該低壓區ECMWF料該低壓區海平面中心氣壓最低為989 hPa，即達強烈熱帶風暴級別。

美國全球預報系統（GFS）則料南海低壓區周六於越南及海南島對出海面徘徊，其後逐漸消散。而GFS預測下周菲律賓東面生成的低壓區不入南海，將移向日本沖繩一帶。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



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▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼

