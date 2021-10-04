10月打風？　天文台料熱帶氣旋逼近廣東　周日本港離岸風力達7級

撰文：黃詠榆
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踏入10月，本港天氣持續炎熱，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在未來一兩日影響廣東沿岸。天文台今日（4日）又公布，預測一個廣闊低壓區會在本周中後期在南海中北部，逐漸發展為熱帶氣旋並靠近廣東沿岸。

根據最新九天天氣預報，周五（8日）起，一連四日有驟雨、狂風雷暴，吹清勁至強風程度的東至東北風，下周日（10日）離岸風力更達7級（強風），即3號風球風力上限。參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶氣旋下周日最接近本港。

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偏東氣流加熱帶氣旋　風勢頗大

天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在未來一兩日影響廣東沿岸；同時受高空反氣旋影響，華南普遍晴朗及炎熱。本港今日天氣仍然炎熱，天文台指下午大致天晴，今晚部分時間多雲。吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風，展望未來一兩天，周二（5日）、周三（6日）大致天晴，日間乾燥，預計最高氣溫仍達攝氏32度。

天文台預料一個廣闊低壓區會在本周中後期，在南海中北部逐漸發展為熱帶氣旋並靠近廣東沿岸，而東北季候風將會在本周後期至下周初影響華南。在兩者的共同效應下，華南沿岸風勢頗大。

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周五起風力達3號風球

根據九天天氣預報，周五（8日）起天氣轉差，大致多雲，有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有狂風雷暴，海面有湧浪，氣溫介乎27度至30度，吹稍東至東北風4至5級，稍後間中6級。；下周日（10日）吹東風5至6級，離岸風力更達7級，氣溫介乎26至29度。惡劣天氣預料維持至下周一（11日），天文台預測當日大致多雲，有幾陣驟雨，初時有狂風雷暴，氣溫介乎25至29度，吹東至東北風4至5級，離岸間中6級。

按天文台預測，本港未來數日的風力達強風程度（6及7級），即3號風球風力。

天文台九天天氣預報。（天文台網站截圖）

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼

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▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼

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參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，熱帶氣旋下周日最接近本港；至於美國全球預報系統（GFS）系統則料，該熱帶氣旋周六最接近本港。

天文台指出，本港10月受熱帶氣旋影響並不罕見，過去30年（1991-2020年）的10月平均有0.6個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。就在剛過去的2020年，天文台曾因為熱帶氣旋「浪卡」及「沙德爾」，分別發出8號及3號熱帶氣旋警告信號。

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