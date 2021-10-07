風接風｜秋颱未至黑球先行　明或吹8號風球級烈風　9泳灘今掛紅旗

本港漸見秋意，但風季未完，更可能出現風接風情況。天文台預測，一股強風至烈風程度的東北季候風會在未來兩三日持續影響廣東沿岸，在東北季候風與低壓系統的共同效應下，廣東沿岸明日（8日）及周末期間風勢頗大，有狂風大雨。天文台更預料，明日及周六（9日）離岸及高地吹7至8級風，風力或達等於8號風球的烈風。

一風未完、一風又起，天文台預料位於菲律賓以東的低壓區會在下周初逐步發展並移向呂宋一帶，隨後可能進入及橫過南海北部，再較為靠近華南沿岸。雖然「雙風」未殺到，但本港今日風力明顯增強，海有大浪及湧浪，康文署今早宣布，由於大浪關係，9個泳灘已懸掛紅旗，提醒市民請勿在該些泳灘游泳。



▼10月2日石澳泳灘掛起紅旗 市民照落水▼



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東北季候風低壓區共同效應 廣東沿岸吹強風至烈風

天文台表示，在東北季候風及南海中部低壓區的共同效應下，廣東沿岸吹強風至烈風程度偏東風。同時，該低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。另一方面，一道雷雨帶正逐漸靠近廣東沿岸。此外，位於菲律賓以東的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

低壓區或將發展為熱帶氣旋 趨向海南島一帶

天文台預料，位於南海中部的低壓區在今、明（8日）兩日可能發展為熱帶氣旋，隨後移向海南島至北部灣一帶。預測本港今日（7日）大致多雲，有幾陣驟雨。今晚驟雨逐漸增多，局部地區有雷暴。吹清勁東至東北風，離岸及高地吹強風。

內地中央氣象台料低壓區將以每小時5-10公里的速度向偏北轉西北方向移動，逐漸向海南島東南部沿海靠近，強度逐漸增強，將於明天發展為颱風。（中央氣象台圖片）

天文台料，明日及周六（9日）離岸及高地吹7至8級，即或達8號風球的風力。（天文台網頁截圖）

根據天文台九天天氣預測，明日及周六天氣惡劣，料多雲、有狂風大雨及雷暴，海有大浪及湧浪。兩日普遍吹東風6級，已達3號風球風力；而離岸及高地7至8級，即料風力達3號風球上限，甚至有機會達8號風球的風力。

「黑球」下平均風速每小時超過40公里 陣風達烈風程度

不少市民關心會否發出熱帶氣旋警告信號，天文台指該低壓區與香港維持超過500公里距離，若低壓系統顯著增強或更靠近本港，天文台才需要考慮發出熱帶氣旋警告信號。而現時強烈季候風信號「黑球」正生效，本港平均風速每小時超過四十公里。陣風間中達烈風程度。

天文台料下周初天色好轉，乾燥的大陸氣流會在下周初為華南帶來普遍晴朗的天氣，下周一（11日）、二（12日）日間乾燥，早上稍涼。不過天色料至下周三（13日）起又變惡劣，下周三、四（14日）重陽節亦多雲、有狂風驟雨。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



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▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼



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另外，參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），目前南海低壓區大致移向北部灣，周六（9日）料登陸海南島。至於菲律賓以東的低壓區，ECMWF料將逼近廣東，下周三於本港及澳門一帶掠過，其後逐漸消散。ECMWF預測該低壓區海平面中心氣壓最低為984 hPa，即達強烈熱帶風暴級別。

美國全球預報系統（GFS）則料目前南海低壓區會較接近本港，周六於湛江一帶登陸。而GFS預測菲律賓東面低壓區將掠過台灣南邊，入南海後逐漸消散。

赤柱正灘石澳泳灘等9泳灘懸掛紅旗

康文署今日宣布，由於大浪關係，港島南區的赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；離島區的洪聖爺灣泳灘及長洲東灣泳灘；以及西貢區的三星灣泳灘、廈門灣泳灘、銀線灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，提醒市民請勿在該處游泳。

▼8.3 天文台發出三號強風信號▼

