風接風｜未掛風球風已勁　今個黑球有特別？梁榮武解疊加效應之謎

「秋颱」殺到，天文台指在東北季候風及南海熱帶低氣壓的共同影響下，本港明日（8日）起風勢頗大。天文台解釋，共同效應並非每年出現，但不屬罕見，對上一次為去年曾影響本港的熱帶氣旋「浪卡」。

天文台前助理台長梁榮武表示，由於今次影響本港的東北季候風，以及位於南海中部的熱帶低氣壓風向一致，風力會疊加：「好似跑手順風咁跑，有好成績機會都大啲。」他又指，由於熱帶低氣壓與本港距離較遠，故料仍是東北季候風主導；至風力轉為由熱帶低氣壓主導，相信天文台有機會掛熱帶氣旋警告信號。



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天文台今日（7日）預料，現時徘徊在南海中部離香港西南偏南超過600公里的熱帶低氣壓會逐漸增強，並在明日（8日）開始採取較為偏北的路徑，較之前預測更接近廣東沿岸，故會於明早初時考慮發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。而受東北季候風及位於南海中部的熱帶低氣壓之共同影響，廣東沿岸吹強風至烈風程度偏東風。

天文台稱季候風與熱帶氣旋產共同效應非年年出現

科學主任陳維洵解釋，由於東北季候風在在秋天才開始影響華南，故9月、10月才會出現與熱帶氣旋共同效應的情況。他指這個並非每年會出現，去年則曾有兩次，包括10月熱帶風暴「浪卡」及9月的強烈熱帶風暴「紅霞」；再對上一次，則要數到2016年。

陳又指，熱帶氣旋和東北季候風亦會帶來強風，兩個系統風力疊加，故本港風力再增強。由於預測熱帶低氣壓採取較為偏北的路徑，與本港距離靠近，相信本港風力會變為由熱帶低氣壓主導，不過料風力不會有太大變化。

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梁榮武則表示，以往東北季候風和熱帶氣旋風力或會相互抵銷，然而因今次東北季候風和熱帶低氣壓風向一致，同樣吹東至東北風，故變成疊加風力。他又比喻如「短跑比賽都會計風速，如果跑手順風跑，跑得快、有好成績機會都大啲。」

疊加風力好似短跑比賽計風速，如果跑手順風跑，跑得快、有好成績機會都大啲。 天文台前助理台長梁榮武

梁榮武強調強烈季候風信號不只強風咁簡單 不能忽視

他又指，如單是東北季候風，出現風力達至烈風程度情況不多。不過梁強調，強烈季候風信號「唔係強風咁簡單，風力有可能去到烈風，可以吹到人『一仆一碌』。」因此提醒市民勿掉以輕心，不要忽視其殺傷力。

天文台前助理台長梁榮武。（資料圖片）

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