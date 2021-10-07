風接風｜低壓區增強成熱帶氣旋　天文台明早考慮直接掛3號風球

「秋颱」殺到，天文台指根據最新預測，預料現時徘迴在南海中部離香港西南偏南超過600公里的熱帶低氣壓會逐漸增強，並在明日(10月8日)開始採取較為偏北的路徑，逐漸移向海南島一帶，較之前預測更接近廣東沿岸。天文台會於明早初時考慮直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。

澳門氣象局則指，位於南海北部的熱帶低氣壓，環流較為廣闊，並逐漸於海南島東南海面發展出另一中心，較原來預測路徑更接近澳門，未來兩三日將於澳門西南約400公里範圍內掠過，故澳門氣象局將於今晚7時發出一號風球。



延伸閱讀：

風接風｜烈風來襲遊山玩水風險高 救生員警告追風族：擅泳都危險

▼10月2日石澳泳灘掛起紅旗 市民照落水▼



+ 2

+ 13

天文台預料，今日大致多雲，有幾陣驟雨。今晚驟雨逐漸增多，局部地區有雷暴。吹清勁東至東北風，離岸及高地吹強風。展望明日（8日）及周末期間風勢持續頗大，有狂風大雨，海有大浪及湧浪。

根據天文台熱帶氣旋路徑預測，熱帶低氣壓中心附近最高持續風速為每小時 45 公里，料明日增強為熱帶風暴，周六（9日）掠過海南島後移入北部灣，下周一（11日）登陸越南。

澳門今晚7時發一號風球

澳門氣象局則指，位於南海北部的熱帶低氣壓，環流較為廣闊，並逐漸於海南島東南海面發展出另一中心，較原來預測路徑更接近澳門，未來兩三日將於澳門西南約400公里範圍內掠過，故澳門氣象局將於今晚7時發出一號風球。

+ 1

天文台料，明日及周六（9日）離岸及高地吹7至8級，即或達8號風球的風力。（天文台網頁截圖）

康樂及文化事務署今日亦宣布，由於大浪關係，港島南區的赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；離島區的洪聖爺灣泳灘及長洲東灣泳灘；以及西貢區的三星灣泳灘、廈門灣泳灘、銀線灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，提醒市民請勿在該處游泳。

去年8月曾直掛3號風球 再上一次已是1993年

天文台今次或跳過1號風球，直接發出3號風球，而對上一次出現類似情況為去年8月熱帶氣旋「森拉克」（Sinlaku）由「季風低壓」增強為熱帶低氣壓。惟翻查資料，再上一次由強烈季候風信號「黑球」轉為發出3號風球，要數到1993年9月25日，當日颱風「黛蒂」襲港，其後天文台更改發8號風球。

+ 13

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



+ 2

▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼

