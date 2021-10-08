獅子山風球｜天文台料明早最近港　另一風圓規下周中入港400公里

熱帶風暴獅子山為港帶來狂風雷暴，天文台今日下午近5時指出，獅子山集結在香港之西南約540公里，預料向北移動，明早（9日）最接近香港，在本港西南約500公里掠過，3號風球會在今晚至明早維持。



獅子山未來，另一在菲律賓以東的另一熱帶氣旋已生成，命名為「圓規」（Kompasu，日本提供名稱）。天文台更料其會穿過台灣與菲律賓呂宋島以北之間的呂宋海峽，進入南中國海北部，並由熱帶風暴增強至強烈熱帶風暴，在本港以南400公里內掠過，暫料本港將吹7級東至東北風。



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3號風球今晚至明早維持

天文台表示，熱帶氣旋獅子山與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸今明兩日風力達烈風程度；預料獅子山會在今日移向海南島一帶，隨後移入北部灣，廣東沿岸明日及星期日初時仍有狂風大雨。

在下午5時，獅子山集結在香港之西南約540公里，預料向北移動，時速約10公里，移向海南島一帶。按照現時預測路徑，獅子山會在明早（9日）最接近香港，在本港西南約500公里掠過，三號強風信號會在今晚至明早維持。

天文台指熱帶風暴獅子山明早最接香港。(天文台圖片)