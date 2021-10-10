獅子山風球｜總結刷新多項8號風球紀錄　還發揮「獅子山精神」？

熱帶氣旋獅子山「突襲」，天文台周六（9日）清晨發出8號風球（八號東南烈風或暴風信號），至少五度修訂「降波」計劃，惹來批評失準，足證這個有強烈東北季候風「加持」的熱帶氣旋，如何奇特難捉摸。



綜觀獅子山除了刷新最遠8號風球紀錄外，它也創下歷來第8高單日雨量及10月最高、最長命「八號東南烈風或暴風信號」及生效時間第6長的單一8號風球，而天文台直接發出3號風球也不常見；登陸海南島「慢遊」20小時無減弱，被笑稱發揮港人「獅子山精神」。



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獅子山是由香港天文台提供的熱帶氣旋名稱，以替代原先欠代表性的「婷婷」，過去曾用以命名兩個太平洋熱帶氣旋。

2010年獅子山：天文台發兩次1號風球

第一次是2010年8月底，當時強烈熱帶風暴獅子山已進入香港800公里警戒範圍，天文台在8月29日上午發出1號風球，其在東南方東沙島附近與台灣北部的熱帶風暴南修產生了藤原效應，停止再向西移動，轉北往台灣海峽，最後在福建登陸，1號風球在8 月30日晚上取消，生效32小時35分。

但這個東登獅子山在福建內陸，回馬槍向西移向珠江口，天文台於9月2日晚再發出1號風球，至9月3日下午取消，生效20時小時，它最近曾在香港北面內陸約150公里掠過，威脅甚低。

2010年熱帶氣旋獅子山曾兩度十分接近香港。（天文台圖片）

2016年獅子山：襲朝鮮造成百人死亡

第二次是2016年中吹襲日本的颱風獅子山，它形成位置在北緯33.1度，是1951年以來形成緯度第9高的熱帶氣旋（截至當時）。它先在日本本州以東海域南下吹襲琉球群島，與正在北上日本的颱風蒲公英產生「藤原效應」，獅子山增強為颱風，「回馬槍」向北襲日本本州，最終成為103年以來第一個登陸日本東北地方東岸的熱帶氣旋。

獅子山再向西北進入日本海，登陸俄羅斯海參崴一帶，其豪雨在當地和朝鮮（北韓）引發嚴重水災，據報朝鮮有過百人喪命，約400人失蹤，數十萬民眾無家可歸。按過往造成嚴重傷亡的名稱會被除名，惟當時獅子山卻逃過一「除」。

2015年熱帶氣旋獅子山受藤原效應影響，兜了大圈襲日本本州，再於朝鮮及俄羅斯造成傷亡。（維基圖片）

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至於今次影響香港的熱帶風暴獅子山，雖然「過門不入」，卻在強烈東北季候風的疊加效應之下，為港帶來一次極具爭議的十月風暴，刷新多項8號風球紀錄。

天文台直接發3號風球

一股強烈東北季候風上周中影響本港，天文台發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號，代表本港風力達3號風球。到周四（7日）下午獅子山於海南島以南生成並命名，當時為熱帶低氣壓，天文台修訂預測及公布預測移動路經圖，並於在上周五（8日）凌晨4時40分，直接發出3號風球，取代「黑球」。

熱帶風暴獅子山一直與香港保持500至600公里距離。（天文台圖片）

刷新最遠8號風球紀錄

天文台周五晚原獅子山會在周六日間最接近香港，在本港西南約500公里掠過，沿岸吹強風，離岸及高地間中吹烈風，3號強風信號會在周六上午維持，大有風力將降、取消風球之勢。

獅子山周六凌晨在海南島琼海市登陸後逐漸遠離本港，但在東北季候風共同影響下，本港風力反而有增無減。天文台突在凌晨4時許預警，不遲於清晨6時40分發出8號風球。到發出時，其時獅子山與港距離560公里，打破2020年熱帶氣旋氣旋浪卡襲港所創下的「最遠8號風球」紀錄，再遠約100公里。

▼10月9日熱帶風暴獅子山襲港．天文台發8號風球▼



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最長命「八號東南烈風或暴風信號」

獅子山焦結在香港西南面的海南島，而在北半球氣流反時針方向流向熱帶氣旋中心，因此在其東面的香港主要吹東至東南風，天文台因此發出「八號東南烈風或暴風信號」。

由於獅子山周六全日一直保持在海南島，風向未有變動，而本港風力持續增強，無法「落波」，因此由周六清晨6時40分生效至周日凌晨4時40分轉為3號風球，「八號東南烈風或暴風信號」一共生效22小時，打破1978年7月底強烈熱帶風暴愛娜斯創下的21小時45分紀錄；自1946年以來220次8號風球之中，今次為生效時第六長的8號風球，對上五項全是「八號東北烈風或暴風信號」。

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創單日雨量名列第8位

本港周四（7日）整日有狂風驟雨，天文台在近午夜（23:50）發出黃色暴雨警告。周五（8日）上午雨勢更大，紅色暴雨警告在上午11:20生效，25分鐘後轉為黑色暴雨警告，一小時後降回紅色，至傍晚17:45才轉回黃色，至19:25分取消。跑馬地樂活道塌棚架導致女工死亡事件，發生在第一次紅色暴雨警告生效前。

周五暴雨引發怨聲載道，質疑天文台遲了發出暴雨警告。天文台指當日普遍地區錄得超過200毫米雨量，而在總部更錄得329.7毫米雨量，打破10月份單日雨量最高紀錄。資料顯示，這個更成為第8高的單日雨量，是首十位唯一的暴雨10月天。

上周五滂沱大雨，普遍地區錄得超過200毫米雨量，天文台總部更錄得329.7毫米雨量，打破10月份單日雨量最高紀錄。（天文台圖片）

「慢遊」海南島20小時無減弱

獅子山在周五午夜至周六凌晨在海南島東部琼海市登陸，直至周六晚8時離開進入北部灣，20小時期間沒有因登陸而減弱，中心附近最高持續風速保持每小時 75 公里。有網民笑稱它發揮獅子山精神，如同港人不屈不撓、奮發向上。

獅子山由登陸海南島至離開進入北部灣，長達20小時，期間沒有減弱。（天文台圖片）

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