獅子山風球｜大澳風雨大　居民︰樹木左右90度咁吹　嚴峻過噚日

熱帶風暴「獅子山」吹襲本港，八號東南烈風或暴風信號生效超過13小時。居於大澳70多年的卓太太向《香港01》形容，絕不認同部份市民稱「獅子山」風力不夠猛烈。她說，街巷的雜物被亂吹一通的雜聲，大樹亦倒下不少，散落一地，大風吹著「『we we聲』幾得人驚，都唔係唔兇猛架！」



另有大澳居民說，「行出一兩步，見大部份樹木左右90度咁搖。」他笑言，正當不少市區居民指「天氣不似預期的惡劣」時，他不認同，「要比較吓，今日外面一陣一陣大風，嚴峻過噚日架！」



大澳居民謝先生說，「行出一兩步見大部份樹木左右90度咁吹，太危險唔敢行啦」（讀者提供）

熱帶風暴「獅子山」吹襲本港，八號東南烈風或暴風信號生效超過13小時，正當不少市區居民指風勢不猛烈時，大澳居民完全「不同意」。居於大澳70多年的卓太太接受《香港01》訪問時形容，今日從早上開始，大澳已橫風橫雨，屋內亦聽到街巷的雜物被亂吹一通的雜聲，大樹亦倒下不少，散落一地，大風吹著「『we we聲』幾得人驚，都唔係唔兇猛㗎！」

大澳居民謝先生說，「行出一兩步見大部份樹木左右90度咁吹，太危險唔敢行啦」（讀者提供）

遇天文大潮 大澳居民料水浸 已準備門閘阻擋

卓太太續說，今日風勢比昨日明顯大得多，大雨亦一直下，加上天文大潮，估計入夜後大澳的水位會上升，已準備好門閘阻隔，「秋天風嚟到通常入夜先有水，咁多年都唔會話好驚，𠵱家睇，今晚風都會好猛，但應該無山竹咁勁。」

▼去年8月颱風海高斯吹襲大澳的情況▼



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另外，居住大澳較偏遠位置的謝先生說，今早一度認為風勢不算太猛烈，曾考慮外出購買食物，惟外出數步，因街上環境惡劣決定趕回家，「行出一兩步，見大部份樹木左右90度咁吹，太危險唔敢行啦」他笑言，正當不少市區居民指「天氣不似預期的惡劣」時，他不認同，「要比較吓，今日外面一陣一陣大風，嚴峻過噚日㗎！」

謝先生從家中拍攝的片段留意到，大澳不時有一陣又一陣的大風，樹本一列列的吹至「起舞」。他說，今晚9時起會有「大潮」，水位預計升至3米，而在下午5時許，水位已有輕微上升0.5米，「如果風暴如本身天文台預計一樣，就無山竹咁嚴重，但呢個風好飄忽難測。」

長洲刮暴風 有樓宇天花架吹爛

此外，長洲同樣受到風暴影響，街道上、高地吹起一陣又一陣大風，「長洲中興會」的天花架亦已被強風吹到破爛，街上雜物、樹枝散有一地，街上行人不多，暫時影響不算太大，中興會主席梁國明說「比起颱風山竹、天鴿，今次下午風未有咁利害，山頂的樹木叫爛晒，但今晚情況會唔會嚴重就估唔到啦！」

根據天文台資料，截至晚上8時，長洲最高持續風速為每小時89公里，達暴風程度，最高陣風為每小時103公里。