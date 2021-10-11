圓規風球｜各區超市蔬菜、麵包搶購一空　網民：似打仗多過打風

強烈熱帶風暴「圓規」逼近，天文台今日（11日）預告，圓規於周三（13日）初時最接近本港，屆時或需要改發8號風球。雖然風球未至，不過市民已做好準備，不少網民反映各區超市及街市均被搶購一空，蔬菜、麵包及即食麵的貨架已空空如也。有網民笑言，情況「似打仗多過打風」。

在荃灣多間超市亦出現同樣情況，有市民指因上周六（9日）熱帶氣旋「獅子山」「突襲」下未有充足準備食糧，須冒風雨離家尋找仍開業的餐廳，故今次提早購買即食麵等，「買定就唔使出街」。



買定先，本來係唔使買咁多嘢，驚之後打風買唔到。 市民林女士

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超市店員：傍晚6時蔬菜已被掃清

「圓規」來襲，各區超市亦被貨架被清空。荃灣一超市店員指，於傍晚6時蔬菜已被掃清，僅餘下蘿蔔及金菇，並指如希望搶購蔬菜，「聽朝一開門就好嚟買」；亦有超市中即食麵及麵包貨架近乎空空如也，不少顧客「一袋二袋」離開超市。

有網民分享各區超市情況，沙田、觀塘、藍田及黃大仙超市亦出現搶購潮。有網民目擊超市大排長龍，更指牛頭角街市有蔬菜被「炒賣」至30元一斤。亦有人直言「唔知仲以為個風會打足一個禮拜」；成功搶購食物的網民就笑言已成為「人生勝利組」。

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市民：打風時就算有開，都已經買唔到

市民戴先生於超市中購買即食麵等，他坦言擔心打風時「到時就算有開，都已經買唔到，被人買晒」。他又指上周因未有先「儲糧」，故亦十分狼狽，要冒風雨出外用膳。

另一市民周先生亦表示，由於居所較偏僻，故亦先購入糧食，「唔知會有幾大風，都唔肯定咩狀況。」他指原本打算購買蔬菜，惟晚上9時許到超市時已被掃光，故轉為購買麵食、麵包及零食等。

市民林女士亦購買大批食物，包括食物、飲品及杯麵等。她笑言得悉再有熱帶氣旋來襲，「買定先，本來係唔使買咁多嘢，驚之後打風買唔到。」至於上周熱帶氣旋「獅子山」來襲，林女士指上次亦有預先「儲糧」，故今次繼續做足準備。

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▼10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 市民追風▼

