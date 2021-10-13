圓規颱風｜四日兩風球襲港　餐飲業料損3億元　晚市訂枱成重災區

本港四日內兩次打八號波，不少港人都在打風前到超市搶購糧食，為狂風暴雨留在家中做好準備。另一邊廂，有餐飲業人士反映，颱風重挫業界生意，幾日內損失3億港元，特別是晚市酒樓訂枱，不過他相信，茶餐廳及連鎖食肆應較旺場。



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颱風「圓規」侵襲本港，天文台昨午（12日）已發出八號烈風或暴風信號，預計維持至今午四時。雖然有不少人到海傍「追風」，但整體而言，今日市況淡靜，商場內人流稀少，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，閒日業界生意額達2.5億港元，但連續幾日打風重挫業界生意，共損失3億元，當中晚市酒樓訂枱更是「重災區」，「好多都取消哂，有啲就訂少啲枱。」不過，他相信，茶餐廳及連鎖食肆較旺場，估計仍要上班的員工可獲得時薪1.5倍「風假」津貼。

黃家和認為，消費券亦無法在打風下提振經濟，「市民反應比起第一期無咁熱情，可能想慳住洗，留『彈藥』到聖誕。」香港餐務管理協會主席梁振華則稱，昨日晚市原有8至10圍訂枱，因颱風全數取消，預計涉及4萬元生意額，今日其集團亦有兩間酒樓暫停營業，以保員工安全。