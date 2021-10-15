東北季候風接連殺到　天文台料下周六霜降低見19度　一區僅得17度

熱帶氣旋「圓規」過後，本港漸見秋意。天文台預測，一股東北季候風會在未來兩三天為華南帶來稍涼及乾燥的天氣，下周初天色好轉及乾燥，下周一（18日）市區氣溫低見20度。受偏東氣流影響，下周中期廣東沿岸雲量增多及有驟雨。

預料另一股東北季候風會在下周後期抵達華南沿岸，該區有雨，氣溫顯著下降。下周六（23日）為廿四節氣中的「霜降」，天文台料當日市區低見19度，打鼓嶺更得17度，有機會成為自2002年以來的「最凍霜降」。



▼10月13日颱風圓規襲港下的市面情況▼



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雨區未來數小時影響珠江口

天文台表示，現時位於廣東東部的雨區正逐漸向西移動，並會在未來數小時影響珠江口一帶。預測今日（15日）大致多雲，間中有驟雨，下午局部地區有雷暴，吹和緩至清勁東北風。同時，華中氣壓正在上升，一股東北季候風會在明日（16日）稍後抵達廣東沿岸地區。

一股乾燥的東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，天文台料下周日（17日）部分時間有陽光，早晚稍涼及日間乾燥，市區氣溫介乎22至26度，最低相對濕度降至55%。下周一（18日）天氣進一步轉涼，天文台料大致天晴及乾燥，市區最低氣溫再降至20度，打鼓嶺更或低至17度，市民外出緊記帶備外套。

今年或成19年來最涼霜降

另一股東北季候風會在下周後期抵達華南沿岸，天文台料本港天色轉差。天文台料下周五（22日）起多日大致多雲，有幾陣驟雨，天氣亦再轉涼。

下周六（23日）為「霜降」，是秋天最後的一個節氣，指天氣漸冷，大地開始產生霜了，愈來愈接近冬天。天文台料下周六氣溫更跌至介乎19至24度，上水、流浮山等僅18度，而打鼓嶺更低見17度。參考過去霜降氣溫資料，對上一次氣溫跌穿「1字頭」的為2002年，當時錄得最低19.8度，故今年或成為19年來最涼的霜降。

▼10月13日颱風圓規襲港下風雨交加 有市民外出觀浪▼

