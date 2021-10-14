乾燥東北季候風周末殺到　天文台料下周一多區氣溫或低見1字頭

告別熱帶氣旋圓規，今日（14日）重陽節終於再現陽光。天文台預測，一股乾燥的東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，下周初本港天色好轉及變得乾燥，並開始感受到秋涼，料下周一市區低見攝氏20度，多個地區早上時分氣溫或再降至1字頭，市民終於可以換上秋裝！



熱帶風暴圓規會在今明兩日橫過北部灣，移入越南北部，並逐漸減弱。（天文台網站截圖）

圓規已橫過海南島並減弱成熱帶風暴，在正午12時集結在河內之東南約240公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過北部灣，移入越南北部，並逐漸減弱。

圓規的威脅漸離，但其外圍雨帶仍繼續影響廣東沿岸，今日重陽節大致多雲，有一兩陣驟雨，下午短暫時間有陽光，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風，市區氣溫介乎25至29度。

天文台預測，一個低壓區會在未來一兩日為南海中北部帶來驟雨及雷暴，本港明日大致多雲，間中有驟雨及雷暴，最快周六（16日）日間短暫時間有陽光，但初時仍有幾陣驟雨。

下周初轉涼又乾燥

一股乾燥的東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，天文天料下周初該區天色好轉及稍涼，下周日（17日）已能感受到稍涼的早上，市區低見22度，部分時間有陽光，天氣亦變得乾燥，最低相對濕度降至55%。至下周一，市區最低氣溫料再降至20度，參考自動分區天氣預報，多區早上氣溫降至1字頭，打鼓嶺或低見17度，漸現秋天的氣息。

受偏東氣流影響，下周中期廣東沿岸雲量增多及有驟雨，天文台預測下周二（19日）起一連5日有驟雨，下周四（21日）更有雷暴，料下周末仍然天氣稍涼低見21度。

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