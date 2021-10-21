冷鋒殺到多區入夜急降10度　大帽山僅10.7度　天文台料明顯著較涼

冷鋒殺到，本港各區今晚亦顯著轉涼。天文台指，與一道冷鋒相關的東北季候風正為廣東沿岸帶來較涼及有雨的天氣。晚上10時許大帽山氣溫跌至僅攝氏10.7度，比今早10時錄得的最高21度，溫差逾10度。市區方面，天文台晚上10時許錄得最低19.7度，亦比日間急跌約8度。

天文台台長鄭楚明於其Facebook中指，入夜後溫度比昨晚（20日）普遍低5至6度；並提醒溫度驟降容易誘發疾病，「除了添衣外，記得照顧長者及長期病患人士。」



▼10月17日，天氣轉涼不少人光顧火鍋店▼



天文台Facebook中指，與一道冷鋒相關的較涼空氣昨晚開始影響廣東北部，並逐步向南擴展。預料本港今晚及明日（22日）天氣顯著較涼，密雲，有幾陣雨。明早市區最低氣溫約18度，新界再低兩三度，日間最高氣溫約20度。吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風。展望周六（23日）早上仍然較涼，下周初天色好轉，日間氣溫回升。

各區氣溫方面，入夜後新界多區亦跌穿「2字頭」，截至晚上10時，上水、大埔及打鼓嶺等最低約得19度；將軍澳則僅18度。而昂坪亦低見14.3度，大帽山更只得10.7度，與2017年一樣，成為自2010年來大帽山10月錄得的最低氣溫。

與今日日間相比，各區亦急降至少10度，昂坪今日最高氣溫錄25.8度，比入夜後最低錄14.3度溫差達11.5度；將軍澳及北潭涌日夜溫差亦分別達10.3度10.7度。

▼10月16日，紅旗懸掛下大浪灣沖浪人流不絕▼

