天文台今早錄18.3度成第五凍「霜降」　周日渣馬最低20度有微雨

今日（23日）是二十四節氣中的「霜降」，是秋天最後的一個節氣，天文台今早於尖沙咀總部最低錄得18.3度，繼1981年「霜降」錄得最低14.9度後，成為第五冷的「霜降」。天文台預料，本港今日大致多雲，晚上有一兩陣微雨。
天文台展望明日渣打馬拉松，天氣仍然稍涼，有一兩陣微雨，下午部分時間有陽光，市區氣溫介乎20至25度。
「霜降」大帽山低見12.5度
天文台今早於尖沙咀總部最低錄得18.3度。翻查資料，最冷的「霜降」記錄是1981年的14.9度，今年繼1888年及1919年的「霜降」錄得18.1度後，排名第五冷。天文台表示，受東北季候風影響，本港今日大致多雲，晚上有一兩陣微雨。吹和緩北至東北風，離岸風勢間中清勁。最低氣溫約18度，最高23度。
中午12時，天文台錄得市區氣溫21度，相對濕度百分之72。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是4，強度屬於中等。
渣打馬拉松早上稍涼及有一兩陣微雨
明日（23日）將舉行渣打馬拉松，天文台展望明早天氣仍然稍涼，有一兩陣微雨，下午部分時間有陽光，市區氣溫介乎20至25度。隨後兩三日大致天晴，氣溫回升，周二及周三最高氣溫預測達27度。
▼2019年渣打馬拉松▼
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天文台今早市區錄18.2度 入秋以來最低 周六早上繼續「涼浸浸」天氣交通︱今日最高氣溫20度 下周初氣溫回升天氣交通︱今日最高氣溫23度 馬拉松比賽各區封路情況一覽冷鋒殺到多區入夜急降10度 大帽山僅10.7度 天文台料明顯著較涼冷鋒殺到｜天文台料將顯著降溫 多區入夜跌穿2字頭一區明早15度