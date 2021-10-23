天文台今早錄18.3度成第五凍「霜降」　周日渣馬最低20度有微雨

今日（23日）是二十四節氣中的「霜降」，是秋天最後的一個節氣，天文台今早於尖沙咀總部最低錄得18.3度，繼1981年「霜降」錄得最低14.9度後，成為第五冷的「霜降」。天文台預料，本港今日大致多雲，晚上有一兩陣微雨。



天文台展望明日渣打馬拉松，天氣仍然稍涼，有一兩陣微雨，下午部分時間有陽光，市區氣溫介乎20至25度。



天文台於10月23日錄得最低氣溫18.3度。（天文台圖片）

「霜降」大帽山低見12.5度

天文台今早於尖沙咀總部最低錄得18.3度。翻查資料，最冷的「霜降」記錄是1981年的14.9度，今年繼1888年及1919年的「霜降」錄得18.1度後，排名第五冷。天文台表示，受東北季候風影響，本港今日大致多雲，晚上有一兩陣微雨。吹和緩北至東北風，離岸風勢間中清勁。最低氣溫約18度，最高23度。

中午12時，天文台錄得市區氣溫21度，相對濕度百分之72。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是4，強度屬於中等。

（天文台圖片）

渣打馬拉松早上稍涼及有一兩陣微雨

明日（23日）將舉行渣打馬拉松，天文台展望明早天氣仍然稍涼，有一兩陣微雨，下午部分時間有陽光，市區氣溫介乎20至25度。隨後兩三日大致天晴，氣溫回升，周二及周三最高氣溫預測達27度。

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