天文台今早市區錄18.2度　入秋以來最低　周六早上繼續「涼浸浸」

一股冷鋒昨日下午（21日）殺到，本港天氣顯著轉涼。天文台今早（22日）於尖沙咀總部錄得18.2度，為今年入秋以來最低，亦有一兩陣微雨，部份地區亦較昨日低近8至10度。天文台指，東北季候風正為廣東沿岸帶來較涼的天氣，正午時分，氣溫料徘徊在20度左右。

展望明早（23日）天氣仍然較涼，氣溫介乎18至22度。至於星期日（24日）將舉辦渣打馬拉松，天文台預測當日早上有一兩陣微雨，選手或需在雨中參賽，預計下周初至中期天色好轉，氣溫回升。



天文台於10月22日錄得入秋以來最低的18.2度。（天文台圖片）

一道冷鋒影響本港，香港天文台總部今日錄得最低氣溫18.2度，是今年入秋以來最低。天文台於facebook表示，今早本港各區氣溫普遍較昨日低8至10度左右，昂坪更錄得最低12.1度，全港各區氣溫均跌穿「2字頭」，而正午氣溫徘徊20度左右。天文台預料，明早仍然較涼，提醒市民要注意保暖。

天文台預計，今日下午及晚上天氣較涼，有密雲及一兩陣微雨，吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風，踏入周末天氣仍然較涼。天文台又預料，周日早上有一兩陣微雨，預料東北季候風會在下周初至中期逐漸緩和，氣溫將會回升至最高27度左右，但一股季候風補充，將會在下周後期影響華南一帶。

（天文台圖片）

周六「霜降」打鼓嶺低見15度

明日是二十四節氣中的「霜降」，是秋天最後的一個節氣，由於愈來愈接近冬天，天氣漸見涼爽，天文台料明日最低氣溫同樣只有18度。根據天文台自動分區天氣預報，打鼓嶺會低見15度。

翻查資料，最冷的「霜降」記錄是1981年的14.9度，若今次預測成真，將成為1994年（當日市區最低氣溫17.2度）後，最冷的「霜降」，也是有記錄以來第四冷的一年。