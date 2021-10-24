雙颱風｜天文台料襲越南、掠過日本外海　下周日萬聖節最高26度

東北季候風逐漸緩和，天文台預測周二（26日）市區最高氣溫回升至攝氏27度。位於南海南部的低壓區在今日（24日）下午時分已增強為熱帶低氣壓，天文台料其兩日後升級成熱帶風暴，移向越南南部；而位於西北太平洋的熱帶氣旋會逐漸增強成颱風，橫過菲律賓以東海域。這兩個熱帶氣旋一個向左走，一個向右走，不會逼近本港800公里範圍，料對本港威脅不大。



▼10.24 渣馬賽事日陽光普照▼



+ 1

季候風緩和 周二升至27度

今日是渣打馬拉松比賽日，天氣未算太冷，中午時分陽光普照，市區氣溫介乎19至27度。天文台預測，影響廣東的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，該區氣溫回升，本周中期雲量增多，周二及周三市區最高氣溫回升至27度，日間部分時間有陽光，但料早上有一兩陣雨，日夜溫差仍有5度，外出時最好帶上外套了。

天文台料其後數天持續有陽光，周末開始有一兩陣雨，至下周日萬聖節（31日）當日早上有一兩陣雨，亦短暫時間有陽光，料市區氣溫介乎22至26度。

位於南海南部的熱帶氣旋會在未來兩三日移向越南南部；而位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來兩三日橫過菲律賓以東海域，料對本港威脅不大。（天文台網站截圖）

兩颱風不會逼近本港800公里警戒範圍

此外，位於南海南部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，並在今日下午增強為熱帶低氣壓。在下午四時，該熱帶低氣壓集結在南沙以東約250公里，預料向西移動，時速約14公里，移向越南南部。按目前預測路徑，天文台料周二升級成熱帶風暴，不會逼近本港800公里警戒範圍。

至於位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓，在下午四時集結在硫黃島以南約1240公里，預料向北或西北偏北移動，時速約22公里，橫過菲律賓以東海域。天文台預測該熱帶氣旋周五（29日）升級成颱風級別，但由於距離香港較遠，料對本港威脅同樣不大。

（天文台網站截圖）

▼渣打馬拉松2021賽況▼

