「瑪瑙」升為颱風趨日本　天文台料立冬前夕仍溫暖　下周六達28度

踏入10月底，本港天氣又回暖。天文台預測，東北季候風會在未來數天持續影響華南；另外，一道雲雨帶會於周末期間覆蓋廣東沿岸。預料一股清勁的偏東氣流會在下周初影響華南沿岸地區，下周五（11月5日）、六（11月6日）市區最高達攝氏28度，上水更料高見29度，市民暫或未需出動大衣禦寒。

另外，熱帶氣旋「瑪瑙」昨晚（27日）增強為颱風，天文台料會在未來兩日大致移向日本以南海域，相信對本港無影響。



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天文台表示，東北季候風正影響華南。同時，一道雲帶覆蓋廣東沿岸。預測今日（28日）下午部份時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。展望明日（29日）早晚多雲，日間大致天晴，氣溫介乎24至28度。周末期間多雲，有一兩陣雨，下周初部分時間有陽光。

周日（31日）是萬聖節，天文台料當日大致多雲，初時有一兩陣雨；氣溫則介乎22至25度，打鼓嶺及流浮山最低更或得20度，市民要外出「扮鬼扮馬」則要注意保暖。

「立冬」前未見寒意 下周六最高28度

下周日（11月7日）為廿四節氣中的「立冬」，代表冬季的開始，降雨量顯著減少，氣溫開始下降。不過天文台料「立冬」前夕本港仍未見寒意，下周五、六同樣短暫時間有陽光，有幾陣雨，氣溫則介乎24至28度，而上水天日氣溫或料高見29度。

天文台預測，東北季候風會在未來數天持續影響華南；另外，一道雲雨帶會於周末期間覆蓋廣東沿岸。（天文台網頁截圖）

「瑪瑙」升級颱風趨向日本 料周六減弱為溫帶氣旋

另外，日前位於南海的低壓區昨晚已登陸越南，並逐漸消散。而颱風「瑪瑙」料在今、明（29日）兩日大致移向日本以南海域，周六（30日）變為溫帶氣旋。內地中央氣象台則預計，瑪瑙將以每小時30公里左右的速度向北偏東方向移動，強度變化不大或略有加強，趨向日本東南部海面，並逐漸減弱為溫帶氣旋。

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