周日立冬「墮崖式」一日跌10度　天文台料下周風勢大　體感或更涼

踏入11月，天氣逐漸轉涼，天文台表示，下周日立冬（7日）當日會有一道冷鋒會橫過華南沿岸，當日初時仍然偏暖，中午料達攝氏29度，後半日開始轉涼，氣溫將「墮崖式」下跌，市區翌日低見19度，兩日相差10度，新界會再低2、3度，更料有幾陣雨；當日稍後時間至下周中期，風勢都頗大，天文台指體感會更加涼，意味實際感覺到的溫度更低。

去年創下最暖立冬紀錄，達到攝氏30.2度，天文台表示，今年的立冬氣溫會否破低溫紀錄，仍需視乎當日冷鋒過境的實際時間，但下周初天氣顯著轉涼的趨勢機會很大，提醒市民準備好足夠衣物。



▼10.23 東北季候風影響，「霜降」天氣清涼▼



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周日先暖後轉涼 會有幾陣雨

天文台表示，現時影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸緩和，雖然預料本周後期本港天氣會相當溫暖，不過到下周日立冬時，天氣會開始有明顯變化，電腦模式預測一道冷鋒會於周日橫過華南沿岸，會有幾陣雨，即使當日初時仍然偏暖，但後半日將會較涼。

天文台續稱，受隨後的強烈東北季候風影響，下星期早晚天氣清涼，按現時最新天氣預測，屆時市區最低氣溫會降至約16度，新界會再低2、3度左右。周日稍後至下周中期風勢頗大，天文台提醒在大風的情況下，身體感覺可能會更涼。

去年立冬30.2度 136年來最熱

天文台又指，立冬並不代表天氣一定會轉涼，去年立冬就錄得最高氣溫30.2度，是自1884年有記錄以來最暖的立冬；而最低氣溫的立冬，則是在1937年的15.6度。

天文台表示，今年的立冬氣溫會否破低溫紀錄，仍需視乎當日冷鋒過境的實際時間；但下周初天氣顯著轉涼的趨勢機會很大，大家準備好足夠衣物之餘，也記得要關心長者或有需要人士，提醒及協助他們準備應對突然轉涼的天氣。