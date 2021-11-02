本港經歷極多雨十月　正常值5倍　連環8號風球襲港破多個紀錄

本港剛經歷極多雨的十月。熱帶氣旋獅子山和圓規先後帶來大雨，令該月總雨量達631.1毫米，是十月份正常值120.3毫米的五倍以上，也是有紀錄以來十月份的第二高。雙旋先後襲港，亦刷新多個紀錄，包括十月份日雨量最高紀錄、兩個不同熱帶氣旋所引致的八號烈風或暴風信號相距最短的時間紀錄等。



▼10月13日 颱風圓規襲港 不少市民外出或追風▼



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天文台回顧十月天氣，指首兩日天氣酷熱及部分時間有陽光，在陽光充沛下，天文台總部在10月1日錄得氣溫上升至全月最高的33.1度。當日最低氣溫為28.8度，是有紀錄以來十月份及國慶日的最高溫度，當日的平均氣溫亦高達30.3度，也是有紀錄以來十月份的其中一個最高紀錄。當日高溫天氣在部分地區觸發雷雨，翌日香港國際機場第三跑道工地附近有塵捲風報告。

在熱帶氣旋獅子山及東北季候風的共同影響下，10月8日的雨勢特別大，持續的大雨令本港普遍錄得超過200毫米雨量，香港天文台需要發出今年第二個黑色暴雨警告信號。當日香港天文台錄得的雨量達329.7毫米，是十月份總雨量正常值120.3毫米的兩倍以上，亦是十月份日雨量的最高紀錄。在獅子山襲港期間，一艘雙體帆船於10月7日在蒲台島附近海域被大浪掀翻，兩人墮海，其中一人溺斃；10月8日早上跑馬地一座住宅大廈的外牆棚架倒塌，造成一死一傷，當日的傾盆大雨亦令部分道路嚴重水浸。

▼10月13日凌晨，多區海水倒灌▼



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另一熱帶氣旋圓規其後接力，香港天文台在取消因應獅子山而發出的八號烈風或暴風信號後60小時40分鐘，再次發出八號烈風或暴風信號，是自1946年以來，由兩個不同熱帶氣旋所引致的八號烈風或暴風信號相距最短的時間紀錄。圓規引起的風暴潮在10月13日早上令海水高度較正常潮水高度高出超過一米。由於適逢天文大潮，兩者的疊加效應導致本港部分低窪地區（包括大澳、城門河及鯉魚門）出現水浸。

一道冷鋒其後10月21日早上橫過廣東沿岸地區，當日下午本港有幾陣雨，北風增強，氣溫顯著下降，與其相關的東北季候風在隨後兩日令本港天氣稍涼，並有幾陣微雨。香港天文台在10月22日早上錄得的氣溫下降至全月最低的18.2度。

▼10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 市民追風▼

