強烈東北季候風殺到　今晚顯著轉涼　周四低見13度有區嚴寒得7度

即將踏入12月，但本港近日未見寒意。不過天文台預告，受一股強烈東北季候風影響，未來兩、三日華南沿岸地區早上天氣會相當清涼，日夜溫差較大。市區氣溫料由今日（30日）日間最高攝氏25度，跌至入夜後的17度。明日（12月1日）早上進一步下降至15度，即兩日溫差達10度。

天文台又預測，周四（12月2日）早上相當清涼，市區氣溫低見13度，打鼓嶺更有機會跌至7度，達嚴寒程度。季候風預料會在周末期間至下周初持續影響廣東沿岸，區內早上仍然清涼。



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天文台表示，一股強烈東北季候風正影響華南沿岸地區，並於今日早上9時發出強烈季候風信號「黑球」，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。展望今日天晴乾燥，今晚顯著轉涼。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地吹強風。

天文台自動分區天氣預報顯示，今晚10時本港普遍地區氣溫降至17度或以下。（天文台網頁截圖）

兩日溫差達10度 明早市區最低15度

根據九天天氣預報，明日天晴、早晚清涼，日間非常乾燥，相對濕度最低只得35%。氣溫則介乎15至20度；並料由今日日間最高25度，下跌至明日早上15度，一夜急跌10度，市民要注意保暖。

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最快到周六才回暖 氣溫回升至16至21度

天文台亦預測，周四（12月2日）氣溫進一步急跌，市區介乎13至20度，料創今年入秋後新低；而新界多區包括沙田、大埔等或低見10度，達寒冷程度；打鼓嶺更有機會降至7度。天氣料本港最快要到周六（12月4日）才回暖，料連續6日天晴乾燥，早上清涼。周六氣溫回升至介乎16至21度，下周二（12月7日）進一步回升至介乎17至24度。

熱帶風暴「妮亞圖」料對本港沒有影響

此外，天文台料位於西北太平洋的熱帶風暴「妮亞圖」會在未來兩三日橫過菲律賓以東海域。在今日正午12時，妮亞圖集結在雅蒲島以北約350公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東海域，料對本港沒有影響。

天文台料位於西北太平洋的熱帶風暴「妮亞圖」會在未來兩三日橫過菲律賓以東海域。（天文台網頁截圖）

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