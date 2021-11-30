冷空氣由俄羅斯殺到大帽山　天文台料一夜跌10度　周三清晨14度

踏入11月尾聲，受一股強烈東北季候風影響，今晚（30日）氣溫顯著下降，明日（12月1日）清晨市區跌至攝氏14度，較今日日間低10度；周四（12月2日）更有機會降至13度，打鼓嶺或跌至7度。天文台在《天氣隨筆》表示，冷空氣南下關鍵取決於三重考驗，由俄羅斯長驅到嶺南山脈，再殺到第三關時或「卡關」，皆因一舉大軍入侵市區，還要翻過獅子山和海拔近一千米的大帽山等山丘有難度，但市民外出時也要注意保暖。



12月1 日早上各區介乎9至16度。（天文台圖片）

高級科學主任：最涼應會係星期四朝早

天文台表示，受一股強烈東北季候風影響，未來兩三日華南沿岸地區早上天氣會相當清涼，日夜溫差較大。參考九天天氣預報，周三相當清涼，市區最低氣溫已降至14度，比今日最高24.6度低約10度；周四進一步降至13度，暫料未達寒冷天氣水平（最低氣溫在12度或以下）。

高級科學主任李淑明指，東北季候風補充抵達華南沿岸，本地北風增強，預計帶來北面較涼天氣，今晚氣溫會顯著下降，明早會相當清涼，市區早上約14度，新界再低幾度，但明天最高預計有20度，溫差相當大。未來幾日都受東北季候風影響，會天晴乾燥，「最涼應會係星期四朝早」，市區最低13度。至於會凍多少日，李說，由於持續會受東北季候風影響，相信至周末期間都會清涼。就發出寒冷天氣警告，李說，會密切監測天氣情況，而2009年曾在11月16日發出寒冷天氣警告，都是正常香港秋冬時間。

冷空氣南下尚差一關

天文台在《天氣隨筆》指出，冷空氣南下的關鍵取決於三重考驗。在剛過去的周日（28日），一道西風槽橫過俄羅斯貝加爾湖，伴隨的冷空氣向南繼續推進，顯示第一重考驗已克服；而且冷空氣的厚度足夠翻越南嶺及武夷山脈，並已於今早（30日）抵達華南沿岸地區，本港今晚天氣會顯著轉涼，似乎第二重考驗亦能克服。

不過，冷空氣即使抵達香港北部，如要一舉大軍入侵市區，還要翻過獅子山和海拔近一千米的大帽山等山丘。香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報顯示，周四早上市區氣溫約13度，而新界部分地區再低幾度，似乎要通過最後一關仍有難度。

天文台提醒，由於隨後的季候風會頗為乾燥，日夜溫差較大，早上新界氣溫會比市區為低，低溫天氣對長者或慢性病患者的影響可能更大，市民要注意保暖。

▼11月23日，天文台錄得入秋以來最低溫▼

