漁護署長：冬天前會有更多野豬出嚟搵食　擔心不行動更多市民受傷

漁農自然護理署用食物誘殺野豬手法惹爭議，署長梁肇輝今早在電台節目回應事件，稱已研究一段時間及參考不同意見，才決定使用誘捕人道毀滅方法，加上冬天將至，會有更多野豬外出，為保市民安全，即使無警員受傷措施亦要出台，日後有需要時會繼續做：「我哋係諗住呢段時間要出台，冬天之前會有更多野豬出嚟搵食，如果我哋再等，可能更多市民受傷。」



野豬傷人個案增加過去10個月有11宗

梁肇輝在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，自2017年起有留意情況，已研究了一段時間，發現60個「野豬黑點」，他稱近年野豬傷人個案大幅增加，過去10個月有11宗野豬傷人或因野豬致人傷，包括嚴重個案，需留院或動手術，考慮到野豬風險增加，絕育及搬遷野豬成效不理想，「野豬習慣咗市區、民居環境同被人餵飼，構成潛在危險。」

梁肇輝表示冬天將至會有更多野豬外出覓食，如不採取行動或有更多市民受傷。（資料圖片）

至於以麵包引出野豬捕殺，他形容當晚行動經部署，若日後有需要針對「黑點」，安排有機會繼續，「針對係目標野豬，慣常落社區」，考慮到市民及執行人員安全，故將野豬引到可控區域，「過去幾年其實佢(野豬)晚晚都出嚟，我哋唔係去郊野環境，搵無出嚟市區嘅野豬捕殺！」他稱行動有必要，日後會加強解說。

過去一年約80多宗非法餵野豬檢控個案，他指，日後會針對「黑點野豬」進行捕捉及人道毀滅，其他措施亦會同步推行，包括加強執法及教育。

市民形容漁護署如誘人犯罪手法卑劣

市民陳先生今早在同一節目中批評漁護署用麵包誘殺野豬的方法卑鄙及卑劣，形容如執法人員在街上放下銀包，待有市民走去執起銀包時便採取拘捕行動，「好似一大班執法人員掟低個荷包係條街度，跟住有人走埋去執，你就二話不說成班人衡埋去執法捉人，你同屈佢在乜分別？」

居於香港仔的黃先生在港台節目《千禧年代》則指，野豬數目泛濫成災，贊成漁護署實施「捕殺令」。他批評社會忽略野豬對環境破壞，指行山時經常發現樹木近根部位置泥土被掘，「啲樹疏咗好多，野豬破壞好嚴重」。

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漁護署野豬管理諮詢小組成員、香港大學生物科學學院首席講師侯智恆表示，2020年中政府就處理野豬訂新指引，列明經不同評估後，處理市區出現野豬是有不同選項，包括誘捕絕育及人道毀滅等，只是在警方受傷後事件比較「敏感」，「大概上個月話要更新指引，因為野豬相連個案係多咗，傾咗一段時間，之後發生警察個件事」。

侯智恆說，2018年11月至2019年12月曾在新界7個水塘，日、夜間放紅外線相機，野豬甚少出沒，相信是人類餵食，令牠們不怕人，甚至會走向人類拿食物，野豬數量亦有所增加，易釀衝突。

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港大專家指市民反響大建議先試嚴禁餵野豬

至於以麵包誘捕殺野豬一事，他直言不曾討論得如此細致，不了解署方具體操作，但據知署方已監視該群野豬一段時間，了解牠們的生活習慣，「監視同觀察咗野豬一段時間，唔係個晚去到先做個件事，知道佢哋會等餵食嘅人嚟，再追車咁餵。」他直言，外國亦會以類似手法處理野豬，惟港府做法觀感差，「鏡頭之下，無論點人道方法去殺野豬都係唔好。」

現時社會如有此大反響，他建議政府應先全港嚴禁餵飼野豬，因影響生態平衡，致管理問題，應視乎情況會否穩定，再考慮下一步，「政策都要視乎市民嘅接受程度，既然社會咁大反響，咪退一步先，鬆一鬆個結！」