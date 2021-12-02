天文台總結11月陽光充沛　總雨量得5.8毫米　僅及正常值15%

本港剛經歷一個陽光充沛、雨量較少的11月，全月總日照達233.3小時，較正常值172.3小時多約35%；同期雨量僅得5.8毫米，約為正常值39.3毫米的15%。

由於今年9月異常炎熱，今年秋天（9月至11月）遠較正常溫暖，平均氣溫達26度，是有紀錄以來同期的第三高。



▼11.8冷鋒過境 天氣轉涼▼

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回顧今年11月天氣，平均氣溫為22.4度，接近正常值的22.2度。受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，11月初普遍天晴，其中11月6日風力緩和、陽光充沛，日間相當溫暖，香港天文台錄得氣溫上升至全月最高的29.2度。

該月先後受兩道冷鋒來襲，第一道冷鋒於11月8日早上橫過廣東沿岸地區，本港北風增強及有幾陣雨，早上氣溫顯著下降，受其相關的乾燥東北季候風影響，當日日間天氣轉為天晴及乾燥。

另一道冷鋒於11月22日早上橫過廣東沿岸地區，受與冷鋒相關東北季候風及一道覆蓋華南沿岸廣闊雲帶影響，22日至23日本港天氣轉為多雲、清涼及有幾陣雨，其中23日早上香港天文台錄得氣溫下降至全月最低的14.3度。

▼11月23日，天文台錄得入秋以來最低溫▼

