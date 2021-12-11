季候風補充周日晚殺到一夜跌9度　中央氣象台料熱帶氣旋影響南海

近日本港天氣和暖，未見寒意。天文台預測，一股東北季候風補充會在明晚（12日）抵達廣東沿岸，並為區內帶來清涼的天氣。天文台預料，本港明日市區氣溫將由午間最高25度，跌至下周一（13日）最低16度，即一晚急降9度，打鼓嶺屆時最低氣溫或只得10度。不過天文台預料，清涼天氣僅維持一天，隨季候風在下周中期逐漸緩和，氣溫料稍為回升。

天文台又預測，下周會有一個熱帶氣旋在西北太平洋形成，大致移向菲律賓一帶。根據內地中央氣象台亦有相似預測，更指該熱帶氣旋生成後，將影響南海海域。



▼11月30日，強烈東北季候風殺到天氣轉涼▼



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天文台表示，乾燥東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。華中氣壓正在上升，預料一股東北季候風補充會在明晚抵達廣東沿岸。預測明日天晴，日間溫暖及乾燥，氣溫介乎19至25度。天文台又預料，今晚吹和緩東北風，明晚轉吹清勁北風。

下周一天氣將轉涼，天文台預料，當日早上最低氣溫將跌至16度，即比前一日最高氣溫驟降9度，而新界多區包括沙田及上水料只得13度，打鼓嶺更或低見10度，市民要注意保暖。

雙子座流星雨下周二及周三上演

另外，今年雙子座流星雨高峰期會在下周二（14日）下午3點，香港太空館建議，如市民「想睇最多流星」，可以在14日凌晨3時或15日凌晨4時月落後觀看。根據天文台預測，下周二、三日間同樣有陽光，相信市民較大機會觀賞到流星雨。

▼11月21日市民賞大棠紅葉▼



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天文台又預測，下周中期氣溫稍為回升，下周四（16日）、五（17日）天晴乾燥，日間溫暖，最高氣溫同約24度。不過另一股東北季候風會在下周後期影響華南，12月19日（周日）起連日早上清涼，最低氣溫亦得16度，新界多區最低氣溫徘徊約13、14度，而打鼓嶺亦有機會低見10度。

下周西北太平洋預料有熱帶氣旋生成 與港保持距離

另外，天文台料下周會有一個熱帶氣旋在西北太平洋形成。而參考參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS），該熱帶氣旋最快下周五進入南海，料將達颱風級別，大致移向越南，與本港保持距離。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼

