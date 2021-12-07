今「大雪」打鼓嶺錄7.8度　料季候風補充下周初殺到　一區得10度

今日（7日）是廿四節氣中的「大雪」，不過本港天氣未算「應節」。天文台今日最低錄得市區17.1度，不過新界有地區則跌穿10度，打鼓嶺更低見7.8度。天文台預測，乾燥東北季候風會在本周持續影響華南，該區普遍晴朗，料周末期間廣東沿岸地區氣溫稍為回升。

不過天文台又預料，一股東北季候風補充會在下周初為華南沿岸地區帶來清涼天氣，下周二（14日）早上清涼，料市區氣溫稍降至最低16度，打鼓嶺更或得10度。



▼11月30日，強烈東北季候風殺到天氣轉涼▼



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廿四節氣「大雪」代表天氣開始進一步寒冷，北方已大雪紛飛，不過本港今日天氣和暖。截至下午4時，天文台今日於市區錄得最高22.5度，最低則錄17.1度；新界多區則達寒冷程度，包括上水、元朗及荃灣等，今早氣溫均低於12度；北潭涌、打鼓嶺更分別低見8度及7.8度。

天文台表示，中國東南部的高壓脊正在增強，一股清勁至強風程度的東北季候風會逐漸影響廣東沿岸。預測今日大致天晴，下午乾燥。吹和緩至清勁東至東北風，今晚離岸間中吹強風。展望本周持續天晴乾燥，周末期間氣溫稍為回升。

下周初東北季候風補充「殺到」稍為轉涼

根據九天天氣預報，天文台料明日（8日）大致天晴，日間乾燥，氣溫則介乎18至22度。下周日（12日）同樣料天晴乾燥，氣溫則稍為回升至19至24度，上水更或高見27度。

不過料下周初東北季候風補充「殺到」，本港天氣將稍為轉涼，下周二大致天晴及乾燥，早上清涼。市區氣溫料稍跌至介乎16至22度，沙田、大埔及將軍澳等或低見14度，打鼓嶺更有機會得10度，達寒冷程度。

▼11月23日，天文台錄得入秋以來最低溫▼

