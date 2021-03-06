落雨特別想瞓覺？即睇五大科學理由解釋　絕對唔係因為太懶！

撰文： 科學最前線 最後更新日期： 2021-03-06 08:00

每天最痛苦的便是一大清晨睜開眼，必須離開舒服被窩的那一刻，然後承受著憂鬱的星期一的內心掙扎後，這時如果外面下起雨來，那麼你可能會突然發現「下雨天特別舒服想睡」！差一點就請假在家睡覺了…那麼又是為什麼一到下雨天我們就很想睡覺呢？現在有科學依據可供解釋囉！

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NO 1. 褪黑素的分泌增加

人體中的松果體每天分泌與睡眠有關的激素—褪黑素，而褪黑素的特性，是在黑夜或光線黑暗的時候自行分泌出來；因此，當雨天的烏雲將陽光擋住後，周圍環境轉成昏暗，而松果體分泌的褪黑素一旦增加，就會讓人體產生疲倦。

還有，眼睛會產生一種和睡眠有關的蛋白質，當光線越亮，這蛋白質的合成會越少；反之，光線變暗，這蛋白質的合成就會變多，而這也會增加人的睡意。

NO 2. 雨聲是催眠曲

是說下雨天的滴答聲確實是療癒的美聲，而且雨聲就像是舒服的搖籃曲，可以有助於睡眠。有研究就發現當雨滴聲傳入大腦，聲頻一般位於0～20千赫間，人們會對這範圍的音頻會非常敏感，大腦會無意識的放鬆，產生了接近人體睡眠時的α波狀態。

像雨聲這種非常和諧的的音頻稱之為「白噪音」，這種噪聲會，使人們的心情變得舒緩放鬆的狀態。

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NO 3. 空氣中的氧含量下降

我們在缺氧的環境下，反應能力會自動下降，由於氧氣能夠刺激大腦，使我們精神振奮。然而下雨天時，因為空氣中的水汽較多，平均分子量降低因而導致氣壓下降，於是氧的含量就相對地減低，以至於讓我們的大腦出現了怠惰的反應，因為交感神經興奮度降低而產生昏昏欲睡。

如果這時候躺下來休息一下，就能減少氧氣的消耗量，也能緩解下雨前的胸悶感覺。

NO 4. 空氣中的負離子含量增加

下雨天的空氣濕度會增加，同時負離子的含量也會增加，因為雷電所產生的大量負離子加上雨水與空氣摩擦會產生更多的負離子。於是，負離子增加會明顯的改善人體中的神經系統、心血管系統和呼吸系統，然後讓人更為舒服，而且負離子還有鎮靜與催眠的作用，讓人更易入睡。

NO 5. 人的活動受到限制

戶外活動碰到下雨天就沒戲可唱，因此人會感到無聊、懶洋洋，對一個無事可做的人來說，睡覺也是一個不錯的選擇。由於舒適圈是人人都喜愛的模式，而睡覺這種享受根本沒有人能抵擋得住誘惑。所以下雨天會特別想睡覺，的確是有科學依據可背書的且也符合人體生理因素。

下次，記得遇到下雨天時，如果感到有睏意，只要不是太緊急的事情必須處理，那就好好適當的放鬆自己一下，暫緩的休息室非常有利於健康的。

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】