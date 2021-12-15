12月風暴｜天文台料雷伊冬至前轉彎闖港800公里範圍　降級成颱風

熱帶氣旋雷伊已升級成颱風，天文台預測明（16日）達強颱風程度橫過菲律賓，周末進入南海南部，其後轉向偏北移動，料在冬至（21日）前夕以颱風強度闖入本港800公里範圍，但估計逐漸減弱。

回顧天文台紀錄，1961年至今只有4個熱帶氣旋曾於12月進入本港500公里範圍，只有1個成功令天文台「掛波」，並創下12月單日最高雨量紀錄。



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在晚上8時，颱風雷伊集結在馬尼拉之東南偏東約1,150公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，大致移向菲律賓南部，並逐漸增強。

最快冬至前夕入港800公里範圍 中心風力每小時140公里

按天文台目前預測路徑，雷伊周六（18日）稍減弱成颱風進入南海南部，其後轉向偏北移動，再次升級成強颱風，最快冬至前夕進入本港800公里範圍，屆時已減弱成颱風級別，中心附近最高持續風速達每小時140公里。天文台預測，雷伊逐漸減弱，但其路徑仍存在變數。

內地中央氣象台料雷伊進入南海後有機會升級成超強颱風，但改向偏北移動時，強度逐步下降，進入本港800公里後已減弱成強熱帶風暴。

至於歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS），均預測雷伊逐步逼近本港，但走得越近，強度越弱，料冬至當日已變成低壓區。

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1961年至今僅4熱帶氣旋12月入本港500公里範圍

天文台表示，香港入冬後甚少受熱帶氣旋直接威脅，皆因南海北部水溫較低，加上較涼及乾燥的東北季候風不利熱帶氣旋發展，令它減弱甚至消散。1961年至今只有4個熱帶氣旋曾於12月進入本港500公里範圍，唯一一次要「掛波」要數1974年的熱帶氣旋艾瑪。

艾瑪當年12月1日逐漸靠近本港，天文台先後懸掛一號及三號風球，共維持超過27小時。12月2日天文台更錄得177.3毫米雨量，創12月單日最高雨量紀錄，至今仍未被打破。

至於分別在1981年及1994年12月進入南海北部的熱帶氣旋李宜及艾素，均在未登陸前已在海上減弱消散，而2004年的南瑪都則最終在南海東北部轉向，於台灣南部登陸。

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