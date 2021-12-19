強颱風雷伊｜勢破最遲掛波紀錄　地下天文台︰1號風球走唔甩

冬至打風不是夢？超強颱風雷伊已減弱為強颱風，並採取偏北方向移動，料最快周一（20日）進入本港800公里範圍。香港地下天文台台長方志剛預測，雷伊會逐漸減弱,於48小時後「煙消雲散」，但在消散前有機會進入香港200公里內。由於冷空氣於雷伊的西北面入侵，破壞其結構，掛8號風球機會微，但他確信雷伊將打破最遲12月掛風球的紀錄，「理論上1號風球係走唔甩。」澳門氣象局就預告，周日深夜至周一清晨掛1號風球。



12月份成功進入南海並靠近香港的颱風，僅得1974年12月初的艾瑪。（地下天文台直播截圖）

對上一次12月掛風球為1974年艾瑪

方志剛表示，颱風於12月份多數位於低緯度，吹向菲律賓及越南，或轉向東北轉為溫帶氣旋。惟12月份成功進入南海並靠近香港的颱風，僅得1974年12月初的艾瑪，同時兩者相差半個月，因而不適合比較，但他確信雷伊將打破最遲12月掛風球的紀錄。

方志剛進一步分析，雷伊周六的結構完整，有清晰的風眼，但周日開始受垂直西南風影響高層旋轉，「依家轉得唔係好靚。」他指，1號戒備信號並非以距離作為考慮因素，反而視乎結構，因此2018年強烈颱風山竹襲港，相隔本港400多公里，便懸掛8號烈風或暴風信號。

料周二晚強度僅熱帶低氣壓 並繼續減弱「煙消雲散」

方志剛亦以天文台周日晚上8時的24小時預報分析指，周一晚上8時雷伊的風速減弱至約50公里，剛好為強烈熱帶風暴的強度；而最關鍵的48小時預報，更顯示雷伊已越過香港南部，風力僅達熱帶低氣壓的強度。

同時根據ECMWF及meteologix的預測，大部分預報成員均預計，雷伊於48小時後「煙消雲散」，但在消散前有機會進入香港200公里內。預測亦顯示，雷伊將於周一黃昏開始為本港帶來大雨，但如無意外將於周二，即冬至當日上午停雨。

料最接近香港時地面並無烈風

方志剛綜合分析指，由於冷空氣於雷伊的西北面入侵，破壞其結構，預料雷伊最接近香港時，地面並無烈風，但離岸高地7級絕對合理，認為3號強風信號的機會一半半，8號烈風或暴風信號的機會微，「理論上1號風球係走唔甩。」

方志剛亦指，由於雷伊的預測路徑愈來愈接近香港，同時比預料中增強，為「北上」儲存足夠的能量。但他認為雷伊仍然難逃一死，「12月份冇懸念一定死嘅，只不過佢喺下面海水溫度高嘅地方儲得多啲（能量），上黎減弱得慢啲。」

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