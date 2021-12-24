寒冷聖誕｜冷雨寒風產生風寒效應實感低於9度　天文台：今次堅凍

聖誕節將至，天文台料今個聖誕假期將「凍冰冰」。天文台預測，一股強烈冬季季候風會在明日（25日）抵達廣東沿岸，下周日（26日）及下周一（27日）將顯著轉冷，市區最低溫度跌至攝氏9度；加上受高空擾動影響，將會多雲有雨，兩日相對濕度最高更達95%。

天文台指，冷雨加寒風會令感覺特別冷，即平日所說的「濕凍」，因大風及依附在身上的水點都會加速帶走身體熱量。天文台又提醒，「（今次）堅凍呀，記得執定啲冬天衫出嚟！」天文台表示，周日最低溫度可能降至11度或以下，有可能需發出入冬以來第一個寒冷天氣警告，料將成歷來第五遲。



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拆禮物日低見11度 下周一再跌至9度

天文台表示，華南北部氣壓正在上升，預料一股強烈冬季季候風會在晚間抵達廣東沿岸，預測明晚聖誕節天氣轉涼及有一兩陣雨，氣溫下降至市區最低約16度，新界再低兩三度。

天文台又料，周日「拆禮物日」顯著轉冷，市區氣溫低見11度，達寒冷程度。而下周一最低氣溫更跌至9度，新界多區亦低見7度，達嚴寒程度。周日及下周一多雲有雨，相對濕度介乎80%至95%；另外兩日同樣較大風，離岸及高地更吹強風。在冷雨加寒風下，天文台料將過「凍冰冰嘅聖誕假期」。

冷雨寒風帶走熱量 更加感覺寒冷

「濕凍」下為甚麼會感到特別寒冷？天文台解釋空氣流動有助將身體的熱量帶走，所以在大風的情況下，熱量排走較快故感到特別冷，此現象一般稱為「風寒效應」。此外，在雨天會份外覺得冷是因為水的導熱能力比空氣高，依附在身上的水點較容易令身體的熱量向外流失。因此，如果在冬季遇著大風的陰雨天，寒冷感覺會更加明顯，感受到的溫度，即所謂「體感溫度」，會比儀器量度的實際氣溫低。

另外，澳門氣象局料今年入冬以來最強的冷空氣將於明日影響澳門，預測明日北風增強，氣溫顯著下降，下周一最低氣溫將下降至8度左右，比本港更低。氣象局指，天陰有雨，加上風力較大，寒冷的感覺會較為明顯。

入冬後首次發出寒冷天氣警告最遲5位紀錄。（天文台網頁圖片）

天文台周日或發出入冬首個寒冷天氣警告

天文台傍晚又指，由於周日最低溫度可能降至11度或以下，意味著有機會需要發出今年入冬以來第一個寒冷天氣警告。翻查記錄，自1999年12月寒冷天氣警告系統生效以來，有四個冬季是在12月27日或以後發出寒冷天氣警告。天文台表示，如果今年在聖誕假期期間發出寒冷天氣警告，就取代1999年12月19日的紀錄，成為第五遲發出的寒冷天氣警告。

天文台又提醒，大風加上「天陰陰、落住雨」，風寒效應更加明顯，市民感受到的溫度會比實際氣溫更低，要外出的話，屆時緊記穿著足夠保暖衣物。至於何時才回暖？天文台指，聖誕假期過後，隨著季候風逐漸緩和及高空擾動遠離，下周中至後期廣東沿岸天色好轉，但繼續留意早晚仍然清涼，日夜溫差較大。

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▼12月21日，「雷伊」減弱天文台取消所有熱帶氣旋警告信號▼

