迎11年來最凍拆禮物日　天文台調低周一氣溫至9度　除夕元旦晴朗

聖誕佳節將至，天文台預料，一股強烈冬季季候風會在聖誕日抵達華南沿岸，下週初會顯著轉冷，風勢頗大及有幾陣雨。歡渡天氣相對和暖的聖誕節正日後，氣溫將一夜驟降，迎來連續3天的寒冷天氣，「拆禮物日」(Boxing Day) (26號，周日)當天會跌至最低11度，上次相關氣溫紀錄是2010年，當時的最低氣溫為9.8度，今年或有機會問鼎11年以來最凍的「拆禮物日」。

天文台亦進一步調低氣溫預測，「拆禮物日」翌日更進一步降至9度，連續兩日有雨。至於除夕及元旦日預報方面，天文台料屆時天氣晴朗，氣溫介乎16至21度，港人可開心歡送年末。



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現時影響華南的東北季候風會在今明兩日逐漸緩和，而一道雲帶會覆蓋該區。一股強烈冬季季候風會在聖誕日抵達華南沿岸，下週初會顯著轉冷，風勢頗大及有幾陣雨。預料該季候風會在下週中後期逐漸緩和，廣東沿岸天色大致良好，早上仍然清涼。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，早晚有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢清勁。

展望未來數天大致多雲，明日平安夜氣溫介乎19至24度，大致多雲，初時有幾陣雨；聖誕日北風增強，日間部分時間天色明朗。晚上清涼及有一兩陣雨，氣溫介乎17至21度，相對和暖。不過，下週初天氣顯著轉冷，有幾陣雨，「拆禮物日」(Boxing Day) 跌至介乎11度至17度，「拆禮物日」翌日(27號)更低見9度，隨後一天(28日)仍然寒冷，介乎11至16度。



下週中至後期廣東沿岸天色好轉，但早晚仍然清涼，日夜溫差較大，氣溫逐步回升，除夕及元旦日則天氣晴朗，夜氣溫介乎16至21度。

(天文台9天天氣預報)

資料顯示，對上一次低於11度的Boxing Day已為2010年，當時最低氣溫錄得9.8度，而於2002年更錄得僅7.2度的氣溫。

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