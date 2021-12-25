冬季季候風殺到　天文台料今晚轉涼一日跌9度　下周一多區嚴寒

今日是（25日）聖誕節，今個聖誕節本港更有冬日氣氛。天文台指，一股強烈冬季季候風正影響華南沿岸，預料本港今晚天氣將會轉涼。料季候風會在未來兩三日持續影響廣東沿岸，該區天氣寒冷，風勢頗大，高空擾動亦會帶來多雲有雨的天氣。

根據九天天氣預報，料明日（26日）「拆禮物日」市區最低氣溫跌至12度，達寒冷程度；而下周一（27日）更得9度。隨著高空擾動遠離，天文台料下周中期華南沿岸天色好轉。而季候風會在下周中後期持續影響廣東沿岸，該區早晚仍然清涼，日夜溫差較大。



▼12月25日，強烈冬季季候風殺到天氣轉涼▼



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天文台預測，今日下午短暫時間有陽光。今晚大致多雲，天氣轉涼及有一兩陣微雨。市民如今晚出外慶祝聖誕，緊記注意保暖。明日是「Boxing Day」（拆禮物日），天文台預測天氣將顯著轉冷；多雲，早晚有幾陣雨。氣溫則介乎12至16度，與今日最高氣溫21度相比，即一日跌9度，料天文台有機會發出今年入冬首個寒冷天氣警告。

下周一為聖誕假期的最後一日，天文台料天氣寒冷，多雲、間中有雨，稍後雨勢減弱。氣溫則進一步下降至介乎9至11度，新界多區包括沙田、大埔及流浮山亦料僅得7度，達嚴寒程度，打鼓嶺更或低見4度。另外，明日及下周一相對濕度同樣高達95%，風勢亦清勁。「濕凍」來襲，天文台料體感溫度將更低，市民要多穿厚衣。

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下周二（28日）為聖誕假期後的上班日，早上仍然寒冷，天氣則轉晴，料日間部分時間有陽光；氣溫則介乎11至16度。天文台料下周三（29日）起重見陽光，早晚清涼；氣溫回暖至介乎15至20度。

至於下周五（31日）除夕及下周六（1月1日）的天氣則料同樣天晴乾燥，早晚清涼。氣溫同樣介乎15至20度，不過日夜溫差較大，如市民外出倒數慶祝，亦要留意天氣變化。

▼12月21日，「雷伊」減弱天文台取消所有熱帶氣旋警告信號▼

