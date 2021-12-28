凍足三日明回暖　天文台料「小寒」不寒　元旦多雲礙賞第一道曙光

受強烈冬季季候風影響，今早（28日）依然凍冰冰，市區低見12度，大帽山只有5.7度。不過天文台預測，明日（29日）起氣溫回升至20度，晴朗天氣料持續至明年初，意味無論是除夕夜倒數，或是元旦日迎接新一年日出，天氣也不俗，不過要留意早晚仍然清涼。

下周三（1月5日）是二十四節氣的「小寒」，但天文台料未感寒意，市區最高氣溫達22度，但迎來一兩陣雨，外出時最好常備雨傘。



▼12.26聖誕節Boxing Day寒冷天氣警告生效▼

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入冬首個寒冷天氣警告上午取消 大帽山低見5.7度

寒冷天氣警告在上午11時45分取消，本港今日大致多雲，短暫時間有陽光，多區今早氣溫跌至單位數，包括元朗公園、流浮山、上水、打鼓嶺、大埔等，而大帽山更跌至5.7度。

天文台預測寒冷天氣僅維持三日，受乾燥的冬季季候風影響，未來數日華南沿岸天色大致良好，氣溫稍為回升，料明日初時部分時間多雲，早晚清涼，日間迎來晴天，市區最高氣溫升至20度，好天氣將持續至下周初。

除夕元旦多雲清涼 或礙看日出

不少市民在除夕當晚外出倒數，天文台預測早晚部分時間多雲及清涼，日間大致天晴及乾燥，夜晚市區或只有15度；翌日元旦早上部分時間多雲，或有礙觀賞新一年的日出，天氣仍然清涼。

「小寒」有一兩陣雨 市區高見22度

天文台預測下周初受偏東氣流影響，廣東沿岸雲量較多，有一兩陣雨，料下周一（1月3日）起迎多日下雨天，下周三「小寒」仍有一兩陣雨，但短暫時間有陽光，料市區最高氣溫達22度。