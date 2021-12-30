元旦「暖笠笠」天文台料達21度　或創15年來最高溫　下周中起有雨

經歷過寒冷聖誕假期後，本港天氣回暖。天文台預測，乾燥的東北季候風會在未來數日為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，該區早上仍然清涼。預料受偏東氣流影響，下周中至後期廣東雲量較多，有幾陣雨。

周六（1月1日）就踏入新一年，天文台料元旦日「暖笠笠」，日間天晴乾燥，市區氣溫更回升至介乎攝氏17至21度，或成為自2007年錄得最高21.1度後，15年來最高溫的元旦日。



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本港今早天氣仍然清涼，大部分地區氣溫下降至15度或以下，當中元朗、荃灣及上水等地區最低只得約13度。天文台表示，乾燥的東北季候風正為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，預測今日（30日）下午天晴乾燥，今晚部分時間多雲，吹和緩東北風。

新一年將至，明日（31日）便是除夕夜，不少市民或會出外倒數慶祝。天文台料明日大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎17至21度；不過風勢較大，離岸間中吹6級強風，市民到海傍慶祝要小心。

周六則是元旦日，天文台料早上部分時間多雲，日間天晴乾燥；而元旦日最高氣溫料達21度，相當和暖。而對上一個氣溫錄21度或以上的元旦日，則要數到2007年，故2022年的元旦日氣溫有機會創15年來新高。至於有紀錄以來「最熱」元旦，則為1956年錄得的25.6度。

天文台料下周中、後期天色漸轉不穩。下周三（1月5日）為廿四節四中的「小寒」，代表天氣乾燥而寒冷，不過還未到冬季最冷的時候。天文台預測下周三短暫時間有陽光，有一兩陣雨。氣溫方面，料「小寒不寒」，將進一步升至介乎19至22度。

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