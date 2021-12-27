市區今早9.9度入冬最凍　大帽山僅4.2度　天文台料除夕元旦涼浸浸

Boxing Day發出的今年入冬首個寒冷天氣警告今日（27日）仍然生效，今早天文台錄得市區最低氣溫只有9.9度，創入冬以來的最低紀錄，全港各區以大帽山最寒，最低跌至4.2度。

天文台預測，明日（28日）仍然寒冷，市區低見12度，打鼓嶺或只有7度。寒冷天氣持續3日後，本港氣溫將逐步回升，預料除夕夜及元旦日都迎來好天氣，市區最高氣溫近20度，不過早晚仍然清涼。

至於將於1月4日上演的象限儀座流星雨，香港太空館預計每小時最多可能看到約10至20顆流星，但天文台料當日大致多雲及有一兩陣雨，或有礙觀賞。



▼12.26聖誕節Boxing Day寒冷天氣警告生效▼



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山頂、元朗公園、打鼓嶺、上水、大埔嚴寒

一股強烈冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷的天氣，本港今日冷冰冰，位於尖沙咀的天文台總部錄得最低氣溫只有9.9度，多區錄得約7度，包括山頂、元朗公園、打鼓嶺、上水、大埔等，而大帽山更跌至4.2度。

天文台預測，明早仍然寒冷，市區最低氣溫只有12度，日間短暫時間有陽光，屆時或回升至17度。隨著華南沿岸天色好轉，本周中後期本港日間氣溫稍為回升，部分日子高見20度，但早晚仍然清涼。天文台料除夕夜及元旦日均天晴乾燥，但早晚清涼，市區氣溫介乎14至19度，計劃外出倒數的市民記得注意保暖。

今早天文台錄得最低氣溫只有9.9度，創入冬以來的最低紀錄，全港以大帽山最冷，氣溫跌至4.2度。（天文台網站截圖）

象限儀座流星雨1月4日上演 多雲及有陣雨或礙觀賞

香港太空館預告，象限儀座流星雨是最值得欣賞的流星雨之一，高峰期預計在1月4日凌晨4時40分，期間流星雨的天頂每小時出現率（ZHR）可達到120，加上不受月光影響，觀測條件極佳。

高峰期每小時可見20顆流星 凌晨4時至6時觀賞最佳

不過，受制於其他因素包括光污染等，即使在良好天氣情況下，在本港偏遠地區的觀測人士於高峰期間每小時最多可能看到大約10至20顆流星。太空館提醒，觀測人士可把握1月4日凌晨1時至黎明前觀測，最佳觀賞時間為當日凌晨4時至6時。

不過，天文台預測受偏東氣流影響，下周初本港雲量較多，有一兩陣雨，料當日大致多雲及有一兩陣雨，早上清涼，至日間才短暫時間有陽光，有雨天氣下或不利觀賞。

（天文台網站截圖）

▼12月25日聖誕節氣氛濃▼

