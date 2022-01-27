虎年│年廿八急降至12度　天文台料寒風持續至年初一　春假連日雨

一道冷鋒將會在周六晚上至周日早上（29及30日）來襲，天文台預測年廿八迎來寒冷天氣，市區最低氣溫急降至攝氏12度，較前一日低8度，料冷冰冰的天氣將持續至大年初一（2月1日），並會伴隨幾陣雨，屆時有機會發出寒冷天氣警告。

今個新年假期預計持續天氣清涼，下雨天將持續至年初三（2月3日，即假期最後一天），至翌日「立春」才現陽光，近下周末最高氣溫回升至18度。



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本港今日初時有一兩陣微雨，大致多雲及短暫時間有陽光，市區氣溫介乎18至22度，天氣較和暖。一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日影響廣東沿岸，天文台預測市區仍高見21度，稍後有一兩陣雨，2字頭的氣溫料持續至周六。

不過，一道冷鋒會在周六晚上至周日早上橫過廣東，天文台預測周六晚上氣溫顯著下降，市區跌至16度；至翌日年廿八早上迎來寒冷天氣，並伴隨幾陣雨，市區最低氣溫進一步跌至12度，料天文台屆時會發出寒冷天氣警告，市民「執屋」不必急著收起寒衣了。

大年初一市區最低12度 或成寒冷警告生效下的農曆年

按目前預測，寒冷天氣至少持續三天，至大年初一仍然冷冰冰，市區氣溫介乎12至15度，多雲又有幾陣雨或令人更感寒冷。參考自動分區天氣預報，當日打鼓嶺跌至9度，而上水、大埔、流浮山及石崗亦只有10度。其後兩日新年假期天氣仍相當清涼，繼續迎來下雨天，外出拜年要記得禦寒了。

「立春」重見陽光

今年年初四亦是二十四節氣中的「立春」，天文台預測暫別雨天，迎來短暫時間陽光，氣溫亦稍稍上升，至周六市區氣溫進一步回升至18度，但早上仍然清涼。

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