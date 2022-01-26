虎年｜黃大仙祠年初一至三暫停開放　上頭炷香最快要年初四

新年將至，不少市民都會到黃大仙祠參拜。不過嗇色園今日（26日）公布，由於近日疫情嚴峻，黃大仙祠將於正月初一至初三（2月1日至3日）暫停開放，最快於正月初四（2月4日）重開，並會延長開放至下午6時，即上虎年頭炷香要等到年初四。嗇色園呼籲善信避免在人流高峰期參拜，可透過黃大仙祠網站進行網上祈福。

另外，初四重開後，市民進入黃大仙祠前，必須掃描「安心出行」二維碼。嗇色園又指，由於新春期間祠內人多擠逼，強烈呼籲市民先接種新冠疫苗，以保障自己及他人安全。



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66年來首次年初一至三不開園

嗇色園早前公布，下周一、年廿九（31日）大除夕晚舉行的頭炷香儀式將不會開放給公眾參與。今日再指，由於近日疫情嚴峻，黃大仙祠將於正月初一至初三暫停開放，這是黃大仙祠1956年全面開放後，首次於年初一至三關園。

正月初四至十四會由7時30分起開放至下午6時，正月十五（2月15日）則將延長開放至晚上9時。另外，太歲元辰殿於年廿九至正月初三暫停開放，而正月初四至十五則延長開放至下午5時。

嗇色園又指，新春期間亦會加強防疫措施，包括善信須掃描安心出行二維碼，獲政府豁免人士則可選擇填寫指定表格進入黃大仙祠；而善信在祠內必須戴上口罩，以及不多於四人為一組。

2020鼠年，黃大仙祠頭炷香盛況



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嗇色園強調，會密切監察園內及黃大仙祠外人流，如祠內過於擠擁，或等候入祠善信太多，將會截龍及暫停善信進入，並於黃大仙祠正門大電視、網站及Facebook專頁公布。

另外，嗇色園表示在初四至十五期間，求籤區每個求籤位置相隔1.5米，並設有人數管制。由於求籤逗留時間較長，建議善信可選擇於非人流高峰時段再入祠求籤。而求籤區內跪墊會定期消毒，籤筒每次使用後亦會立即回收進行消毒。