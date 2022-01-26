虎年｜環保署年初七起回收桃花　設55個收集點　籲先拆除裝飾品

農曆新年不少市民買桃花應節，環保署今日（26日）呼籲市民及工商機構可透過桃花回收計劃，回收春節後擬棄置的桃花，可送往屯門Y·PARK「林·區」的中央收集站，以及54個地區收集站，包括「綠在區區」11個回收環保站、6個離島廢物轉運設施及37個公眾垃圾收集站。

環保署提醒，市民回收前，記得先拆除桃花上的揮春、裝飾品及膠帶等物品。



▼市民到元朗花場選購桃花▼

+ 7

環保署表示，今年計劃新增「綠在區區」之下「綠在灣仔」和「綠在西貢」兩個地區收集站，方便市民參與桃花回收。回收得來的桃花會在Y·PARK「林·區」與其他園林廢物一同被轉化成不同的再生產品，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾和藝術品等。凡於Y·PARK或「綠在區區」回收環保站回收桃花的參與者，均會獲發電子證書；而將桃花運往「綠在區區」回收環保站回收的參與者可獲得小禮物一份。

今次計劃只限於回收桃花，環保署亦鼓勵市民將其他小型植物，如年桔重新栽種，裝飾物則可貯存再用。

此外，剛結束的天然聖誕樹回收計劃，當局共收集到約3,000棵天然聖誕樹，減少約30公噸送往堆填區的園林廢物，收集量與前幾年相若。

（環保署圖片）

桃花回收計劃收集站名單（收集日期：2月7日至14日）

