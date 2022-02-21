天文台錄7.5度創入冬新低｜一文看清香港陰冷天氣與「凍雨」成因

在2008年初，中國華南地區遭受了一次嚴重雪災。這場冰雪災的主要災區在貴州、湖北、湖南及江西等省份。



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由於中國北方空氣乾燥，降水量比南方少，天氣更冷的北方省份反而不受影響。由圖1（下方圖輯）可以看到，華南不少地區曾下凍雨。凍雨不但令公路路面結冰而變滑，導致交通事故或中斷；它亦在輸電塔上結冰，大大增加了輸電塔負載重量，輸電塔因負載過重而倒毀，破壞了輸電網絡運作。

凍雨是怎樣形成的？

在凍雨形成過程裡，開始時是以雪花的形式從高空雲層落下﹙見附圖2﹚。在下降過程中，雪花遇到溫度高於冰點的暖氣流層而完全融化為雨滴，當雨滴繼續下降時，在地面上空遇到溫度低於冰點的冷氣流層，此時雨滴不再凝結，而是形成過冷雨滴。過冷雨滴一旦接觸到地面上低於攝氏零度的任何物體，就會立刻凝結成冰。這種降水天氣現象稱為凍雨。

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雪災怎樣形成？凍雨形成的條件

凍雨通常與冷暖氣流相遇有關，地面上需要有低於冰點的冷氣流進入暖氣流下方﹙見附圖2﹚，形成逆溫層，加上大氣裡缺乏可作為凝結核的微粒 ，是形成凍雨的必要的條件。2008年的大範圍雪災與拉尼娜現象有關，即是由於熱帶太平洋中部及東部的海水表面溫度低於正常，大氣環流變異，引起冷空氣活動反常地頻繁。在北方冷空氣連續不斷向南移的同時，來自南海以至印度洋的濕暖空氣又源源不斷地向華南地區輸送，冷暖氣流在華南、長江以南一帶交匯，導致長時間大量降水，包括下凍雨和落雪，最終釀成這次冰雪災。

香港為何同時出現陰冷天氣？

從2008年1月中旬開始影響香港的陰冷天氣，其成因與華南雪災有些相似。只要看看2008年1月 29日香港上空氣溫及風向的分佈，便一目了然了。圖3顯示香港上空在800米以下出現逆溫層，氣溫隨着高度不降反升，形成上面濕暖，下面寒冷的配置。圖4顯示香港上空800米以下的氣流，在上方吹的是比較濕暖的南風，但是在近地面的低空卻吹寒冷的北風。事實上，在該次陰冷天氣期間，香港上空也持績出現逆溫層。

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為什麼香港沒有出現凍雨？香港最長的寒冷天氣警告

香港沒有落凍雨，是因為地面溫度高於冰點﹙見附圖5﹚。再以2008年1月29日上午8時香港上空的大氣溫度分布為例﹙見附圖3﹚，4000米以下的大氣氣溫都遠高於冰點。香港雖然不下凍雨，但天氣還是寒冷有雨。天文台在2008年1月24日至2月18日的26天以內連續發出寒冷天氣警告，長達594.5小時，是自1999 年創立寒冷天氣警告以來最長的一次。寒冷天氣警告生效其間，香港的最低氣溫大部份時間在攝氏12度以下﹙見附圖5﹚。

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原文：008年華南雪災與香港的寒冷天氣回顧作者：香港天文台葉彩雄 、趙孔儒