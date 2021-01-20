氣溫為何大起大落？香港處南北氣團「結界」　本週後期或時晴時雨

撰文： 香港天文台 最後更新日期： 2021-01-20 12:12

在這個季節，香港南北兩邊的冷暖氣團有時會互相角力，導致溫度如「過山車」般忽高忽低，天氣也會時晴時雨。從上星期開始，主要電腦模式均預測本週後期（1月21至22日左右）南海北部及華南均有雨量增多的趨勢。由於南北兩邊的造雨機制大不相同，這種情況為預報員帶來頭痛的問題：究竟香港會受哪一邊的天氣系統影響而下雨？或者香港會否處於南北兩邊系統之間的「結界」，結果雨量較少甚至一滴雨也沒有呢？ （原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

香港北面：南支槽橫過華南，低層切變線導致水汽匯聚，而南支槽有利水汽抬升，槽前聚雲成雨，使華南降雨增多。

香港南面：南海短波較為活躍，沿著高空反氣旋的邊緣向北傳播，配合海洋上空的暖濕氣流輸送，為南海北部帶來多雲有雨的天氣。

但過去數天電腦模式運算所得的雨區位置飄忽，不同運算之間的雨區位置可以相差數十至數百公里，有時預測本週後期香港會受北面雨帶影響，有時預測會受南面雨帶影響，有時預測香港位於兩者之間，雨量相對較少，甚至天色較明朗。

換言之，本週後期的天氣存在著相當大的不確定性。隨著預報時效縮短，加上對鄰近地區的實況作出仔細分析，預報員才可以得到更可靠的結論。無論如何，屆時仍需要返回預報中心上班的預報員們，還是帶備雨具出門方為上策。

原文：結界？作者：香港天文台莊思寧