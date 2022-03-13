天氣回暖上水錄得30度　市民海灘消暑　天文台料周三起連下七日雨

本港今日（13日）相當溫暖，九龍城、大美督、濕地公園等地均錄得攝氏29度高溫，截至下午3時，上水已升至30.1度。不少市民急不及待到大浪灣泳灘及石澳泳灘提早「下水禮」降溫。

天文台預測，一股溫暖的海洋氣流會在未來一兩日帶來潮濕有霧的天氣，本港市區最高氣溫達27度，上水或再升溫至32度，相對濕度高見100%。隨著高空擾動及偏東氣流相繼影響，本港周三（16日）起至少一連7日多雲有雨，但市區最高氣溫維持在25、26度水平。



▼3.13 不少市民到大浪灣泳灘消暑▼

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大部份地區錄得27度以上

本港今日迎來晴天，下午相當溫暖，大部分地區錄得27度或以上，其中上水最熱達30.1度，而濕地公園、九龍城、元朗公園、大美督、上水及打鼓嶺亦錄得約29度，不少市民已換上短袖散熱。

其中在大浪灣泳灘及石澳泳灘，已有不少市民急不及待來一個「下水禮」，當中包括不少幼童，亦有市民在滑浪。現場有告示指泳灘已暫停救生服務，呼籲市民不要下水，另有橫額提醒泳灘禁止多於2人羣組聚集及在泳灘內須一直佩戴口罩，但泳灘當前不少市民「犯禁」。

▼3.13 石澳泳灘人山人海▼

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上水周二或會高達32度

天文台預測，一股溫暖的海洋氣流會在未來一兩日為廣東沿岸地區帶來潮濕有霧的天氣，料未來兩日本港潮濕有霧，日間部分時間有陽光，市區最高氣溫升至27度，最高相對濕度更達100%。參考自動分區天氣預報，部分新界地區升至30度或以上，周二（15日）上水更有機會達32度。

周三起多雲有雨

受高空擾動影響，本周中後期華南地區有驟雨，其後一股偏東氣流會在周末影響廣東沿岸，令該區仍有一兩陣雨。天文台預測，本港周三（16日）起多雲有雨，但氣溫未見明顯下降。下周日（20日）是二十四節氣中的「春分」，天文台料當日仍有一兩陣雨，市區最高氣溫達26度，其後兩天雨水稍增多，至下周二（22日）市區最高氣溫稍回落至24度。